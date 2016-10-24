Siyaset kulislerinde bomba iddia!

Siyaset kulislerinden bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. CHP içinden bir siyasetçinin genel başkanlık hazırlıkları yaptığı söylentisi var.



Sözcü’den Zeynep Gürcanlı bugünkü köşesinde CHP’deki yeni başkan adayından bahsetti. İşte yazının ilgili bölümü;

CHP Genel Merkezi’nde, önümüzdeki günlerde bir tüzük kurultayı yapılması planlanıyor.

Ancak bu tüzük kurultayını ya da ardından gelecek başkanlık tartışmalarının yaratacağı kaotik siyaset iklimini, “fırsata çevirme” peşinde olanlar da yok değil… CHP kulislerinde, halen parti yönetiminde olan önemli isimlerden birinin genel başkanlık için çalışmaya başladığı konuşuluyor.

Genel başkanlık için nabız yoklamaya başlayan bu siyasetçinin, ilk “denemeyi” ise geçtiğimiz günlerde Güneydoğu illerimizden birine yaptığı bir ziyaret ve orada yaptığı konuşmalarla gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Kamuoyu önündeki pek çok etkinlikte Kılıçdaroğlu’nun en yakınında duran bu CHP’li siyasetçinin yaptığı ilk denemede, liderlik için pek geçer not alamadığı da kulislere yansımış durumda…

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