‘Siyah İnci’ Bursa’nın gururu oldu

Uzun raf ömrü, iri yapısı ve lezzetiyle dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak kabul edilen “Bursa Siyahı”, bu yıl hava koşullarının yol açtığı olumsuzluklara rağmen yaklaşık 12 milyon dolar döviz getirisi sağlarken, ihracatın yarısı Almanya ve İngiltere’ye yapıldı.



Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, 2016’nın ocak-ekim döneminde 22 ülkeye 5 milyon 73 bin 338 kilogram Bursa Siyahı ihraç edildi ve karşılığında 11 milyon 914 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Hava koşullarının yol açtığı erken olgunlaşma, arz miktarındaki ani artışlar, ihracat sevkiyatının Avrupa’daki tatil dönemiyle çakışması, İngiltere para birimi Sterlin’deki değer kaybı gibi nedenlerle ihracatı kilogram bazında yüzde 33,3, dolar bazında ise yüzde 40,8 gerileyen Bursa Siyahı, yine en fazla Avrupa ülkelerinde tüketildi.

Almanya’ya 3 milyon 52 bin, İngiltere’ye de 2 milyon 942 bin dolarlık ihracı yapılan Bursa Siyahı’nda, miktar olarak toplam dış satımının yaklaşık yarısı bu iki ülkeye gerçekleştirildi.

Almanya ve İngiltere’nin ardından Bursa Siyahı’nın en fazla ihraç edildiği ülkeler sırasıyla Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa, Hong Kong, İsviçre, Kanada ve Norveç oldu.

Bursa Siyahı’nın geçen sene ortalama 2,64 dolar olan kilogram başına ihracat fiyatı, bu sene ortalama 2,28 dolar olarak kayıtlara geçti.

– “Erken olgunlaşma fiyat düşüşlerine neden oldu”

UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, bu yıl birçok üründe geçmiş yılların ortalamalarına göre erkencilik gözlemlendiğini belirtti.

Erkenciliğin bazı ürünlerde iki haftayı bulduğunu, bu durumun kimi ürünlerde dış pazarlarda avantaj sağlarken, kimi ürünlerde ise dezavantaj yarattığını vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:

“Bursa Siyahı incirimizde yaşanan erken olgunlaşma bir anlamda bu değerli ürünün pazarlarda yer bulamamasına, buna bağlı olarak da fiyat düşüşlerinin yaşanmasına neden oldu. İklimsel oluşan bu olayın bir diğer etkisi de kademeli olgunlaşma yerine aynı zamanda birçok bölgede olgunlaşmasını sağlayarak, arz miktarını artırdı. Bütün bu bileşenlerin sonucunda, uluslararası pazarda önemi her geçen gün artan Bursa Siyahı inciri üreticilerinin, bekledikleri turfanda ürün fiyatını bu yıl görememesine neden oldu.”

– “Avrupa pazarında istenilen fiyatı yakalayamadı”

Yazgan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve UYMSİB’in bölgedeki tüm üretim alanlarında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla sezon öncesinde toplantılar organize ettiğini, bu toplantılara yoğun ilgi gösteren üreticilerin, büyük umutlarla girdiği sezonun ilk dönemlerinde hayal kırıklığı yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Beklenenden erken dönemde olgunlaşan oldukça fazla ürün Avrupa pazarında istenilen fiyatı yakalayamadı. Pazarın dinamiği gereği Avrupalı tüketicinin önemli bir bölümün bu dönemlerde tatilde olması ise pazarın daralmasına neden oldu. Ancak başta üreticilerimizin üstün sabırları sonucunda Bursa Siyahı inciri geçmiş yılları aratmayacak bir şekilde orta ve geç dönemlerde herkesi memnun edecek bir üretim-satış ve ihraç değerine ulaştı.”

– Uzak Doğu pazarında tanıtımı için proje başlatılacak

Bursa Siyahı incirinin başta orta Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarında yer bulduğuna dikkati çeken Yazgan, şu bilgileri verdi:

“Başta bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli olan bu ürünün Uzak Doğu pazarında tanıtımıyla ilgili önemli bir projeyi de başlatmak üzereyiz. Ancak bilinmesi gereken, bu projelerin geri dönüşümleri ve ülkeler arası karantina yükümlülüklerini yerine getirme çalışmaları zaman alacaktır. Belirtilen bu süreçler tamamlandığında ise mevcut üretim alanlarımızdan elde ettiğimiz ürünlerimizin geliri, üreticilerimizin beklentilerini karşılayacak düzeyde olacaktır.”

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