Şırnak Belediyesi kayyuma devredildi

Şırnak Valiliği tarafından görevden uzaklaştırılan Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan’ın yerine bugün Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atandı.

Şırnak Valiliği tarafından bugün sabah saatlerinde Şırnak İl Özel idaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan’ın Şırnak Valisi tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine atanan Turan Bedirhanoğlu, devletin tüm imkanlarını Şırnak’a hizmet için harekete geçireceğini söyledi. Bedirhanoğlu, Şırnak halkına hak ettiği her türlü hizmeti vereceğini ve Şırnak’ın yaşanabilir bir kent haline getirileceğini dile getirdi.

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