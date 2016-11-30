Sinoplu kadınlar hünerlerini sergiledi

Sinoplu çiftçi kadınlar, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Sinop’ta, Uluslararası Bakliyat Yılı etkinlikleri kapsamında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yemek yarışması düzenlendi. Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen yarışmada, kadın çiftçiler tarafından yapılan keşkekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Programda bir konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Asak, dünya nüfusunun artmasına karşın tarım arazileri ve su kaynaklarının azaldığını söyledi. Baklagillerin önemli bir protein kaynağı olduğuna işaret eden Asak, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın baklagillerin gen merkezi kabul edildiğini belirtti.

Türkiye’nin, dünya bakliyat üretim ve dış ticaretinde önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Asak, “Son açıklanan raporlara göre ülkemiz nohut üretiminde dünyada 6, mercimek üretiminde ise 4. sıradadır. 2016 yılı, ülkemiz açısından onbinlerce yıldır tüketilen bu gıdaların dünyada hak ettiği değeri kazanması için çalıştığımız bir yıl oldu. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yarışmaya katılan kadınlar yaptıkları keşkekleri Mehmet Barbudak, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sürücü ve Şirin Aydın’dan oluşan jürinin beğenisine sundu. Jürinin değerlendirmesi sonucu, Gülçin Gül birinci, Nurcan Doğan ikinci, Filiz Aslan ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere birer altın ve içerisinde çeşitli bakliyat ürünlerinin bulunduğu hediye paketleri verildi. Yarışmaya katılan diğer kadınlara ise teşekkür belgesi verildi. Programa Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Asak, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal ile yarışmaya katılan çiftçi kadınların yakınları katıldı.

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