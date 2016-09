Sinema dünyasını yasa boğan ölüm

Türkiye’de “Neşeli Günler” adıyla gösterime giren “The Sound of Music” filminin yıldızlarından Charmian Carr, 73 yaşında hayata veda etti.

Carr’ın sözcüsü Harlan Boll, bunamanın nadir görülen bir türünden muzdarip oyuncunun Neşeli Günler filmi yedi çocuklu bir ailenin yanında dadı olarak çalışan Maria von Trapp’ın öyküsünü anlatıyordu.

The Sound of Music filminin yapımcısı 20th Century Fox şirketinin yayımladığı açıklamada “Ailemizin çok sevilen üyelerinden birini kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.” ifadeleri kullanıldı. Chicago’da 1942’de dünyaya gelen Carr, 21 yaşında rol aldığı “The Sound of Music” filmindeki performansıyla dünya çapında ün kazanmıştı.Carr’ın filmde seslendirdiği “Sixteen Going on Seventeen” şarkısı da meşhur olmuştu.

Yönetmen Robert Wise’ın bir Broadway müzikalinden uyarladığı film, yedi çocuklu bir ailenin yanında dadı olarak çalışan Maria von Trapp’ın öyküsünü anlatıyordu. Film, “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” dahil beş dalda Oscar’a layık görülmüştü. Carr, ilk filmiyle yakaladığı başarının ardından çeşitli müzikallerde rol almıştı.

