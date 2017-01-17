Şimdi herkes bu soruyu merak ediyor?

İstanbul’da dün gece Reina’da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov yakalandı. Teröristin, polisleri görünce yatağın yanına saklanmaya çalıştığı, evde kısa süreli arbede yaşandığı ortaya çıktı. Yanında Iraklı bir erkek ve 3 kadın vardı. Teröristin 4 yaşındaki oğlunun da yanında olduğu iddia edilmişti. Ancak bu iddia doğru çıkmadı. ‘Teröristin çocuğu nerede, nereye bıraktı?’ sorusu akıllara geldi.



Yılbaşı gecesi Reina’da katliam yapan terörist dün gece yakalandı. Reina’da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı Abdülgadir Masharipov, İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitede düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirildi. Teröristle birlikte 1’i Iraklı erkek, 3’ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul polisi Reina’ya saldıran teröristi yakalamak için bin kişilik özel ekip kurdu, terör örgütüne ait uyuyan hücreler deşifre edildi. 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. Terörist 1983 Özbekistan doğumlu Abdulkadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani. Türkiye’ye 2016 yılında ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. Afganistan’da eğitim almış. 4 dil biliyor. Teröriste birlikte 197 bin ABD doları ve iki adet tabanca ve şarjörü, biri havalı tabanca, drone ve sim kartlar ele geçirildi.

SAKLANDIĞI EV BELİRLENDİ

Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terör ve istihbarat timleri teröristin Esenyurt’ta saklandığı evi belirleyince düğmeye basıldı. Dün saat 23.00 sıralarında yapılan baskında terörist Abdülgadir Masharipov saklandığı evde yakalanarak etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTİN ÇOCUĞU NEREDE?

Teröristin yakalandığında yanında 4 yaşındaki oğlunun da olduğu iddia edilmişti. Ancak bu bilgi doğru çıkmadı. Vali Şahin, “Çocuğu yanında mıydı?” sorusu üzerine dün gece çocuğun yanında olmadığını kaydederek, “Bu gece o yanında değildi, kız çocuğu annesiyle birlikteydi. Erkek çocuğun kendisiyle beraber olduğunu değerlendiriyorduk ama bu geceki operasyonda yanında değildi” karşılığını verdi. Çocuğun akıbetinin ne olacağı şeklindeki soru üzerine ise Şahin, “Çocuklarla ilgili hem bizim ulusal mevzuatımızda hem de uluslararası anlaşmalarda çeşitli hükümler var. Bu hükümler doğrultusunda o çocukların muhafazası tabii ki sağlanacaktır.” ifadesini kullandı. Reina saldırganı teröristin 31 Aralık akşamı karısına “Helalleşelim” diyerek evden ayrıldığı, katliam sonrası eşi ve çocuklarının getirildiği Zeytinburnu’ndaki eve döndüdüğü, buradan 4 yaşındaki oğlunu alarak kayıplara karıştığı edilmişti. Şimdi teröristin 4 yaşındaki oğlunun nerede olduğu sorusu akıllara geldi. Polisin, çocuğun bırakıldığı yeri aradığı iddia ediliyor.

1 ERKEK, 3 KADIN…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt’ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1’i Iraklı erkek, 3’ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan kadınların Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) olduğu öğrenildi. Teröristin yanında birlikte kaçtığı 4 yaşındaki oğlunun olmadığı açıklandı. Abdülgadir Masharipov’un yakalanmasıyla çökertilen terör örgütü DEAŞ hücresinin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandığı tespit edildi.

UZUN SÜREDİR BU ADRESTELERMİŞ

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler VatanCaddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

REİNA KATLİAMCISI YATAĞIN ALTINA GİRMEYE ÇALIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından Ortaköy’deki gece kulübü saldırganının yakalanması için yürütülen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Terörist Masharipov’un yakalanması için art arda operasyonlar düzenlendi. İHA’nın haberine göre Reina saldırganının Abdulkadir Masharipov’un gözaltına alınmamak için özel harekat polislerine direnmeye çalıştığı iddia edildi.

ATV’nin haberine göre teröristin polis ekipleri gelince 2+1 evin yatak odasındaki yatağın yanına saklanmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu sırada kısa süreli bir arbede yaşandı ve terörist gözaltına alındı.

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