Siirt’te iğrenç istismara 56 yıl

Siirt’te öz kızları 14 yaşındaki N.D. ile 15 yaşındaki Ö.D.’ye cinsel istismarda bulunan, şikayetten 10 ay sonra Ankara’da yakalanarak tutuklanan K.D.’ye ilk duruşmada 56 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Siirt’te, 2014 ve 2015 yılları arasında öz kızlarına ‘Cebir ve tehditte bulunarak zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar eylemine teşebbüs suçu’nu işlediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan K.D.’nin Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada karar verildi. 23 Eylül’de verilen kararın gerekçesinde, mağdur kızlar, anneleri ve sanık babalarının ifadeleri ve savcının esas hakkındaki görüşü de yer aldı. Savcı, sanığın 2014 yılı Haziran ayı ile 2015 yılı Haziran ayları arasında öz kızı mağdur N.’ye, 2015 yılı Şubat ayı ile 2015 yılı Haziran ayları arasında diğer kızıa mağdur Ö.’ye yönelik olarak değişik zamanlarda cinsel istismar eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle baba K.D.’nin cezalandırılmasını istedi.

Anne M.D., savunmasında, olaylardan bilgisinin olmadığını, kızlarının kendisine bir şey anlatmadığı için şikayetçi olmadığını belirterek, “Sanık bana şiddet uyguluyordu, bir keresinde çok ağır şiddet uygulayınca polise haber vermek istedim, ancak telefonumu kırdı. Ve satırı arayarak satırla hepinizi doğrayacağım diye evden çıktı, şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum” dedi.

“ABLAMI DA İSTİSMAR EDİYORMUŞ”

Psikolog eşliğinde ifade veren N.D. ise, annesi evde olmadığı zamanlarda sanık babasının cinsel organını kendisine gösterdiğini, odasına girerek ya da kendisini yanına çağırarak göğüsleri ve cinsel organına dokunduğunu zorla öpmeye çalıştığını, karşı çıkması halinde kardeşlerini de taciz ederek anneni de öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. N.D., “Sanık benden önce ablamı istismar ediyormuş. Bunu öğrenince ablamla konuşup kamera koydum. Şikayetçiyim” diye konuştu.

“KAMERAYI YERLEŞTİRDİK”

Kardeşi gibi babasının cinsel istismarına uğrayan ve psikolog eşliğinde mahkemede ifade veren Ö.D. de sanık babasının cinsel organını göstererek tacizlerine başladığını, bunu anlatması durumunda annesi ve kardeşini öldürmekle kendisini tehdit ettiğini söyledi. Annem hamileydi, sanık sürekli tehdit ettiği için korktum, annem ve bize sürekli şiddet uyguluyordu, öldürmesinden korktuğum için söyleyemedim, zaten bizi tehdit ediyordu. Annem cinsel taciz ve istismarı öğrenince bizdeki kaydı olarak polise gidip şikayetçi oldu. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum” dedi.

“KOMPLO KURDULAR”

Sanık K.D. savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini, çocuklarına karşı cinsel istismarda bulunmadığını, kendisine karşı komplo kurulduğunu öne sürerken CD’ye aktarılan görüntülerde evindeki odanın göründüğünü kabul etti. K.D., “Eşim bana bilmediğim bir ilaç içirerek kendimden geçmeme neden olup kızımı da bana karşı doldurmuştur. Yine eşimin ailesinin ilk mağduru da ben değilim, beni o gece dışarıya tahriş kremi almamı isteyerek evden uzaklaşmamı planlamışlar ve komployu kurmuşlardır. Beraatimi ve tahliyemi isterim” dedi.

İNDİRİMSİZ 56 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme, sanığın nitelikli cinsel istismar suçunu 2 mağdura karşı değişik zamanlarda birden fazla kez işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek toplam 56 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, K.D’nin öz kızlarına karşı yöneltilen suçu bir yıl boyunca birden çok kez işlediğini, suçun işleniş şekli, işlediği suçtan pişmanlık göstermemesi ve olumsuz kişiliğini dikkate alarak cezadan indirime gitmedi.

BABA ŞİKAYETTEN 10 AY SONRA TUTUKLANMIŞTI

Kızların gidip babalarının cinsel istismarına uğradıklarını söylemesinden sonra soruşturma başlatılmış, mağdur Ö.D. acil olarak koruma altına alınmıştı. 1.5 ay geçmesine rağmen şüpheli baba hakkında yakalama kararı çıkarılmaması üzerine anne M.D., 27 Temmuz 2015 günü savcılığa başvurarak, eşinin ailesinin kendisini ve çocuklarını tehdit ettiğini belirterek, kızlarının evde babalarının kendilerine yönelik yaptığı cinsel istismarı kayıt altına alan kaydı savcılığa vermişti. Baba K.D, hakkında mağdur avukatlarının çabası üzerine şikayetten 6 ay sonra yakalama kararı çıkartılmış ve 10 ay sonra da Ankara’da yakalanarak 15 Nisan 2016’da tutuklanmıştı

Kaynak : DHA

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