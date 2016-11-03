Şiir dünyasının kalbi Nilüfer’de atmaya başladı

Şiir tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali “Sanatın Şiire Dokunuşu” isimli programla başladı. Sevinç Erbulak’ın şiir okumaları yaptığı etkinlikte sanatçılar da sahnede şiirler eşliğinde sanatlarını icra etti.

Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali, şiir dünyasını Nilüfer’de buluşturuyor. Sanata gösterdiği hassasiyeti, farklı sanat dallarının geniş kitlelere ulaşmasındaki öncülüğü dikkat çeken Nilüfer Belediyesi tarafından Bursa’da ilk kez düzenlenen şiir festivali, Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum’da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Türkiye’den ve yurtdışından şiirin yaşayan değerli isimlerinin yer aldığı Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin açılışına şiir meraklıları büyük ilgi gösterdi.

İLK BASIM ŞİİR KİTAPLARI SERGİSİ

Şiir dostları BAOB Oditoryum fuayesinde çok özel bir sergi ile karşılandı. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda sahaflardan ve belediye kütüphanelerinden çıkarılan ilk baskı şiir kitap kapaklarından oluşan “Şiire İlk Baskı” isimli sergi fuayede sanatseverlerle buluştu. 80 farklı şiir kitap kapağı ile karşılaşan sanatseverler geçmişe yolculuk yaptı.

Fuayede yapılan pantomim gösterisi de katılımcılara renkli anlar yaşattı. Şiirin önde gelen isimleri ile şiir tutkunlarını bir araya getiren festivalin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rahşan Duygu Tursun ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı.

“HÂLÂ ŞİİR YAZILIYORSA İNSANDAN UMUT KESİLMEDİĞİ İÇİNDİR”

Açılış konuşmasını Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve aynı zamanda Festival Direktörü Güney Özkılınçyaptı. Şiirin insan hayatındaki yeri ve evrenselliğine vurgu yapan Özkılınç, şairin en uzun, en çileli göçünün ruhunda olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Ona varmak için nice günler, geceler, aylar, hayatlar eriye eriye şiir denen ateşten bir denize dökülür. Şair, vicdan denen tek kürekle boğuşur o sonsuz keder deniziyle. Dünya, umutlu sözcüklerle çoğalan nehirlerin taşıdığı iyilikle, şairlerin vicdanıyla dönüyor. Bugün yeryüzünden çekilmeye yüz tutmuş irili ufaklı birçok dilde hâlâ şiirler yazılıyorsa şairler hâlâ yepyeni bir yeryüzünün düşlerini kuruyorlarsa insandan umut kesilmediği içindir.”

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Özkılınç, “Yazarların, gazetecilerin, sanatçıların düşünceleri uğruna hapse atıldıkları günler yaşıyoruz. Bu akşam bu salonda festivalimizi onurlandıracak başka konuklarımız da olacaktı, ancak gözaltına alındıkları için aramızda olamadılar. Bu konuklardan biri Cumhuriyet Gazetesi Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Güney olacaktı. Bizler buradan, başta Cumhuriyet Gazetesi ve Evrensel Kültür Dergisi olmak üzere kapılarına kilit vurulan yayın organlarına ve tutsak edilen yazarlara, şairlere birer selam gönderiyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ EN KAPSAMLI ŞİİR FESTİVALİ

Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rahşan Duygu Tursun da kültür ve sanatın Bursa’daki tek adresi Nilüfer’de yine bir ilke imza atmanın heyecanını yaşadıklarını kaydederek, “Türkiye’nin tek Şiir Kütüphanesi’ne sahip olan kentimize Uluslararası Şiir Festivali yakışır dedik ve böyle bir festivalle halkımızı buluşturuyoruz. Türkiye’deki en kapsamlı ve en uzun süreli şiir festivalinde şiirin yaşayan, önde gelen temsilcileri 6 Kasım Pazar gününe kadar kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle halkla buluşacak. Şiir okumaları, söyleşiler, film gösterimleri ve geziler yapılacak. Değerli şairlerimizi, onların şiirlerini, yaşamlarını, el yazılarını, şiirlerinden doğan şarkıları, kısaca şiire, şaire dair her şeyi bu festivalde bir araya getirdik” dedi.

Festival Danışma Kurulu Üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkür eden Tursun, “Eminim ki sanatsever halkımız bu etkinliklere katılarak şiir dünyasında keyifli yolculuklar yapacak” diye kaydetti.

SANATIN ŞİİRE DOKUNUŞU

Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin açılış töreni konuşmaların ardından çok keyifli bir gösteri ile devam etti. Ünlü tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ece Ayhan, Gülten Akın, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve bu yıl doğumunun 100. yılı kutlanan Behçet Necatigil’in şiirlerini okurken; Dilek Erim ebru, Ünal Yılmaz cam üfleme, Meliha Hilal Kırca modern minyatür, A. Şinasi İşler de resim sanatı üzerine performanslarını sahnede sergiledi.

Şiir ile farklı sanat disiplinlerinin birbirleriyle etkileşimi ve yaşattığı duygunun yansımaları üzerine kurgulanmış gösteri izleyenleri hayran bıraktı.

İzleyenlerin hayranlıkla izlediği gösteriler sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rahşan Duygu Tursun ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç gösteriye katılan tüm sanatçılara günün anısına plaket vererek teşekkür ettiler.

Katılımcıların her anından keyif aldığı gece Nilüfer Quartet tarafından çalınıp söylenen şarkılar ile tamamlandı.

BEHÇET NECATİGİL ANISINA PUL

Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nde büyük usta Behçet Necatigil de doğumunun 100. yılında anılıyor. Festivalde PTT işbirliği ile Behçet Necatigil’in 100. doğum yılı anısına bastırılan ilk gün zarfı ve pulu mühürlenerek sanatseverlere ve koleksiyonerlere hediye edildi. Usta şair aynı zamanda hayatından kesitler içeren Kelebeğin Rüyası isimli filmin gösterimi ve sonrasında kızı Ayşe Sarısayın’ın katılacağı söyleşide de festival kapsamında anılmaya devam edilecek.

GENİŞLETİLMİŞ BURSA ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ

Bursalı şair ve araştırmacı Nahit Kayabaşı tarafından “ Cumhuriyetten Günümüze Bursa Şiirleri “ kitabı da Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nde sanatseverlerle buluşuyor. Şiir buluşmalarında katılımcılara hediye edilen kitap festivalin kalıcı izi olacak.

ŞİİR YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali 6 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek. 17 şairin katıldığı ve 10 farklı noktada gerçekleşen etkinliklerin tümü ücretsiz. Festival boyunca ünlü şairler Ahmet Telli, Birhan Keskin, Darija Zilic, Deniz Durukan, Emel İrtem, Hans Thill, Hilmi Haşal, Hüseyin Yurttaş, küçük İskender, Marc Delouze, Ryan Van Winkle, Tara Skurtu, Ülkü Tamer, Zafer Şenocak, Zoë Skoulding, Karin Karakaşlı ve Orhan Alkaya şiir severlerle farklı etkinliklerde bir araya gelecek. Festivalin kapanış töreni 6 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılacak.

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