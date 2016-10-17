Şiir dünyası Nilüfer’de buluşuyor

Nilüfer Belediyesi Bursa’da yine bir ilke imza atarak Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali düzenliyor. 2-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Türkiye ve yurtdışından toplam 17 şair çeşitli etkinliklerde halkla buluşacak.

Kasım ayında Nilüfer, şiir dünyası için büyük bir buluşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali, şiirin yaşayan önde gelen şairleri ile şiir tutkunlarını bir araya getirecek. 2-6 Kasım tarihleri arasında 10 farklı noktada düzenlenecek olan şiir festivaline ilişkin bilgileri Nâzım Hikmet Kültürevi’nde bulunan Şiir Kütüphanesi önünde düzenlenen basın toplantısında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey verdi.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Adil Kayaoğlu’nun da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Bozbey, Türk şiirinin önemli ismi Behçet Necatigil’in doğumunun 100. yılında gerçekleşen Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin Türkiye’nin en kapsamlı ve en uzun süreli şiir festivali olduğuna dikkat çekti.

ŞİİRE DAİR HER ŞEY…

Festival ile şiire, şaire dair her şeyi bir araya getirmek istediklerini kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, “4 yıl önce bu hayalin peşine takılarak Türkiye’nin tek Şiir Kütüphanesi’ni açtık. Kütüphanemizin, şiirin Türkçe’deki belleği olmasını umut ettik. Şairlerimiz bize destek oldu, belleğimiz yıldan yıla güçlendi, gelişti. En önemlisi yurttaşlarımız Şiir Kütüphanemizi sahiplendi. Nilüfer Şiir Kütüphanesi, hâlâ Türkiye’de ilk ve tek olma ayrıcalığını taşıyarak göğsümüzü kabartıyor. Şimdi, şiire dair çabalarımızı bir adım daha öteye taşımak istiyoruz. Şiirin, insan yaşamındaki önemli yeri somutlaşsın, şairlerimiz, şiire tutkun olan yurttaşlarımız daha fazla paylaşımda bulunabilsin istiyoruz. Bu nedenle dizelerin ruhumuzda oluşturduğu festival havasını, içimizde yansıttığı o muhteşem duyguları Nilüfer Uluslararası Şiir Festivali ile taçlandırıyoruz” dedi.

BOZBEY: HERKESİ FESTİVALE DAVET EDİYORUM

Şiir dünyası için festivalin büyük bir buluşma olacağını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “2-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Türkiye’den ve yurtdışından, şiirin yaşayan, önde gelen temsilcileri halkla buluşacak. 5 gün boyunca, 10 farklı etkinlik noktasında, farklı ülkelerden 17 şairin katılımıyla şiir okumaları, film gösterimleri, gezi ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali ücretsiz olarak izlenebilecek. Böylelikle, şiir festivali pek çok etkinliğimizde olduğu gibi kentimizin geneline yayılacak. Sizlerin aracılığıyla Nilüfer, Bursa ve Türkiye’nin dört bir yanındaki şiir dostlarını, gençlerimizi, edebiyat dünyasını bu festivali izlemeye davet ediyorum. Festivalin yaşama geçmesine emek veren Danışma Kurulu’na, Enver Ercan, Gonca Özmen, Mustafa Köz, Gülce Başer, Gökçenur Ç’ye ve Genel Koordinatör Güney Özkılınç’a teşekkür ediyorum” diye kaydetti.

FARKLI DENEYİMLER YAŞAMA FIRSATI…

Festival programı hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da etkinliğin sanatseverlere farklı deneyimler yaşatacağını söyledi. Nâzım’ın Rotası Gezisi ile ona ilham kaynağı olan Bursa’nın eşsiz bölgelerini kapsayan şiir tadında yolculuğa da çıkılacağını belirten Özkılınç, festivalin Nilüfer’de yine fark yaratacağını vurguladı. Özkılınç, “Festivalimiz 2 Kasım’da BAOB’ta kokteyl ve sergi açılışıyla başlayacak. 10 farklı etkinlik noktasında şiir okumaları, söyleşiler, film gösterimleri gerçekleşecek. Mübadele Evi’nde müzik dinletimiz olacak. Festivalin son günü olan 6 Kasım’da da Şiir Kütüphanesi’nde Hüseyin Yurttaş ve Ahmet Telli ‘Şiirlerle geçen 70 yıl’ adlı söyleşiye katılacak” diye konuştu.

7’si yurtdışından olmak üzere 17 şairin şiir festivaline katıldığına dikkat çeken Güney Özkılınç, “Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelecek şiir ve edebiyat meraklılarını buluşturacak olan festivalde, yerli ve yabancı bir çok şair ve sanatçı yer alacak. Bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’ne, şiirin önde gelen temsilcileri Hans Thill, Ryan Van Winkle, Marc Delouze, Tara Skurtu, Darjia Zilic, Zoe Skoulding, Zafer Şenocak, Ahmet Telli, Hüseyin Yuttaş, Orhan Alkaya, Deniz Durukan, Küçük İskender, Karin Karakaşlı, Hilmi Haşal, Ülkü Tamer, Emel İrtem ve Birhan Keskin olacak” diye kaydetti.

BEHÇET NECATİGİL ANISINA…

Türk şiirinin önemli ismi Behçet Necatigil’in doğumunun 100. yılında gerçekleşen festivalde büyük usta da anılacak. Festivalde şiirden yola çıkılarak çekilen Kelebeğin Rüyası isimli film Behçet Necatigil’in anısına kızının da katılımıyla gösterime sunulacak. Ayrıca yine Necatigil anısına ve PTT Başmüdürlüğü iş birliğiyle 100. yıl pulu bastırılacak.

MASAL TADINDA 5 GÜN…

Nilüfer Belediyesi, festival süresince şiir buluşmaları, şiir dinletileri, söyleşiler, sine-film gösterimleri ve geziler ile tüm şiir severlere masal tadında 5 gün yaşatmayı amaçlıyor.

BAOB, Konak Kültürevi, Şahinkaya Koleji, Beşevler Mahallesi, 23 Nisan Mahallesi, Mübadele Evi, Nâzım Hikmet Kültürevi – Şiir Kütüphanesi ve Gölyazı – Faik Bey Konağı etkinliklerin gerçekleşeceği noktalar olacak. Ayrıca 26 Ekim – 06 Kasım tarihleri arasında PodyumPark’ta açılacak olan ve içinde sahaflar ile yayınevlerinin bulunduğu Edebiyat Çarşısı, festivalin 2. gününden itibaren şair buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Festivalde gerçekleştirilen etkinlikler sırasında, Nilüfer Belediyesi’nin şiire ve edebiyata hizmet amacıyla üstlendiği, Nahit Kayabaşı tarafından hazırlanan Cumhuriyet’ten Yarına Bursa Şiirleri Antolojisi de katılımcılara armağan edilecek.

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