Şiddet mağduru kadınlar bu şifreyle haberleşecek

Atatürk Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin, şiddete uğrayan ancak bunu dile getiremeyen kadınlara yönelik çalışmasında, bilinçlendirilmesi planlanan mağdurların, avuç içlerine çizecekleri “siyah nokta”yı şifre gibi kullanarak çevreleri ile iletişime geçmesi amaçlanıyor.

AÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı üniversitenin Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAKSAM) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Derya Öcal ile bu bölümde eğitim gören bir grup öğrenci, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla çeşitli afişler hazırladı.

Siyah nokta ile dışarıdan yardım talep etmeleri hedefleniyor

Bu afişlerde, şiddet unsuru içermeyen figürlerin yanı sosyal medyada da yer bulan ve şiddete uğrayıp bunu ifade edemeyen kadınları anlatan “siyah nokta” unsuru kullanıldı.

Özellikle kadının şiddet gördüğünü ifade eden “siyah nokta” uygulamasının ilgi görmesi üzerine öğrenciler çalışmalarını genişletti. Çalışma ile şiddete uğrayıp korku veya baskı nedeniyle bunu ifade edemeyen kadınların, avuç içlerine çizdikleri siyah nokta ile dışarıya “mağduriyet yaşadıkları” mesajı vererek yardım talep etmeleri hedefleniyor. Vatandaşların da bu konuda bilinçlendirilecek durumu güvenlik güçleri ya da diğer yetkililere bildirmesi amaçlanıyor.

Şiddet mağduru kadınlar arasında adeta bir şifre gibi kullanılacak “siyah nokta” uygulamasının yaygınlaşması için afişler asan ve çeşitli çalışmalar yapan öğrenciler, böylece kadına yönelik şiddetin önüne geçmeye çalışıyor.

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