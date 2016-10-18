Siber saldırılar 2.5 kat arttı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, FETÖ’nün 15 Temmuzdarbe girişimi sonrası siber saldırıların 2.5 kat arttığını, kendilerinin de buna karşı gerekli önlemleri aldıklarını, 40 kişilik bir grubun gece gündüz çalıştığını söyledi.



Bazı gazeteciler ile sohbet eden Arslan, kamu kurumlarının siber saldırılara karşı kendi yazılımlarıyla ek önlemler ve yeni personel aldıklarını belirtti. BTK’nın da bu konuda çalışan sayısını arttırdığını ifade eden Arslan, “Arkadaşlar 24 saat takip ediyorlar. Kurumlarla ilgili varsa bir sıkıntı hemen müdahale ediyorlar” dedi. Bazı kurumlar veya tüzel kişiliklerin tedbir almak konusunda ağırdan aldığına dikkat çeken Arslan, şöyle devam etti: “Çünkü bir yaptırım yoktu. Ama çıkarılan KHK ile BTK’ya yaptırım uygulama yetkisi verildi. Dolayısıyla BTK’nın yaptırım yetkisi nedeniyle önlemler daha hızlı alınıyor. Eğer önlem almazsa hangi kurum olursa olsun özel kurumlar da dahil örneğin bankalar gibi, yüklü para cezası ödeyecekler. Kurumlar o cezayı ödeyeceklerine bir uzman daha görevlendiriyorlar.” Arslan, sistemi sürekli geliştirmek zorunda olduklarını ifade ederek, “40 kişilik uzmanlardan oluşan bir ekip kurduk. 7/24 saat çalışıyorlar. Çok yetenekli hepsi” dedi.

SİSTEM YENİLENDİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan TİB personelinin yüzde 80’inin 17-25 Aralık hükümete karşı darbe girişiminden sonra gittiğini vurgulayan Arslan, “TİB’in binası duruyor. Mesele bina yıkmak değil, fiber kabloların bir yerle bağlantısı var mı yok mu ona bakıp, varsa yeni bir hat çekmek. Hattınızı yeniden çekince sorun hallediliyor” dedi. Arslan, tamamen yeni bir sistem kurduklarının altını çizdi.

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