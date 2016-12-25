“Sevgi Evleri” projesi tamam

Bilecik Bozüyük Yediler Mahallesi’nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan “Sevgi Evleri” projesi tamamlandı.



Yapımı tamamlanan “Sevgi Evleri” projesini yerinde inceleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, projenin yapımını üstlenen firma yetkililerinden bilgi aldı. Devletin koruması altındaki çocukların aile ortamında büyütülerek topluma kazandırılması amacıyla başlatılan Sevgi Evleri Projesinde çocuklar, artık koğuş sisteminin bulunduğu yurtlarda değil, en fazla 10-12 çocuğun yaşayacağı evlerde, ev içerisinde işleri paylaşım içerisinde yapabilecekleri aile ortamında yaşayacaklar.

Birçok ilden sonra ilçelerde de faaliyete geçecek “Sevgi Evleri” için “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’e teşekkür eden Başkan Bakıcı, “İlçemize kazandırılan bu değerli yatırım ile devlet korumasındaki çocuklarımız çok daha uygun ortamlarda büyüyecek ve daha çok hayatın içinde yer alacaklar” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail