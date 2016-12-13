Sessiz sinemada Osmanlı görüntüleri

Sessiz Sinema Günleri’nde bu yıl üç farklı arşivden ulaşılan Osmanlı dönemine ait görüntüler ilk kez gösterilecek. 1930 yılında Balkanlarda yapılan araba yolculuğunu anlatan “Kalabak” filmi de festivalin merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Sessiz sinemanın seçkin örneklerini sinemaseverlerle buluşturan Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri bu yıl 15-18 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Kino İstanbul organizasyonuyla Yol ve Yolculuk temasıyla düzenlenen festivalde büyük kısmı ilk kez seyirci karşısına çıkacak Osmanlı İmparatorluğu döneminden görüntüler de yer alıyor.

PROPAGANDA AMAÇLI ÇEKİLMİŞ

Osmanlı’nın 1837’de kaybettiği Cezayir’in Konstantin şehrinin 1913’teki halini yansıtan görüntüler ilk kez festivalde gösterilecek. Amsterdam’daki EYE Filmmuseum’dan edinilen kayıt, Cezayir’i sömürge olarak kullanan Fransızların bölgeyi kendi halkına göstermek için propaganda amacıyla çekilmiş. Uzun metrajlı belgesel Kalabaka ise 1930’da Balkanlar’a yapılan bir araba yolculuğuna yer veriyor. Filmde Balkan ülkelerindeki Osmanlı kültür mirasına dair görüntülere tanık olmak mümkün. Filmlere ulaşan Elif Rongen Kaynakçı, festivalde Osmanlı’yı ziyaret edip filme çeken ilk kameraman Alexandre Promio’nun 1897 tarihli Haliç görüntülerini ve ne zaman çekildiği tespit edilemeyen Selçuk ve Efes görüntülerini de seyirciyle buluşturacaklarını söyledi.

Kaynak: Yeni Şafak

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