Servis şoförlerinden ‘teröre lanet’ konvoyu

Bir ay içinde 3 şehit uğurlayan Bursa’da servis şoförleri terörü lanetlemek için konvoy düzenledi.



Düzenlenen konvoya çok sayıda servis şoförü katılırken geçtikleri yol boyunca vatandaşlar hem araçlardan korna çalarak hem de kaldırımlardan alkışlayarak şoförlere destek oldular.

Konvoya Bursa Botanik Park’ta toplanarak başlayan servis şoförleri polis eşliğinde Acemler, Altıparmak, Heykel, İnönü Caddesi güzergahı boyunca Türkiye bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalarak turladı. Konvoyu tamamlamalarının ardından basın açıklaması yapan ekip adına konuşan Gökay Sığırtmacı; “Bursa’da bugün 2 şehidimizi toprağa verdik, onların ailelerine başsağlığı diliyoruz, Allah şehitlerimizin şahadetini kabul eylesin. Artık teröre lanet okuyoruz, biz terör olaylarının bitmesini istiyoruz. Terör bitmedikçe bizde bitmeyeceğiz, bir ölür bin diriliriz!” açıklamasında bulundu.

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