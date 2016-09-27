Semih Pala dualarla anıldı

Geçtiğimiz yıl trafik kazası sonucu hayatını kaydeden Bursa Kent Konseyi Önceki Dönem Başkanı Merhum Semih Pala ve Eşi Hilal Pala, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

27 Eylül 2015’te geçirdiği trafik kazası sonucunda görevi başındayken vefat eden merhum Semih Pala’nın anma törenine Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Oğlu Sinan Pala, belediye bürokratları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, merhum Semih Pala’yı rahmetle andıklarını ifade etti. Merhum Pala’nın kalbinin Bursa ve insan sevgisiyle dolu olduğunu söyleyen Çepni, Pala’nın Bursa için hayırlı hemen her işte emeği bulunan biri olduğunu hatırlattı.

Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Şehreküstü Camii İmamı Lütfi Taşçı ile Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu üyelerinin okuduğu Kuran-ı Kerim’in ardından yapılan dualarla anma töreni sona erdi

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