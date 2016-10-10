Şemdinli şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki hain saldırıda şehit olan askerler için, Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni yapılıyor.



Şemdinli ilçesindeki Durak JandarmaKarakoluna PKK’lı teröristler tarafından dün düzenlenen bombalı saldırıda 10 asker şehit olurken, 8 sivil vatandaş hayatını kaybetmişti.

Şehit askerler için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni yapılıyor.

Şehitlerin naaşları ambulanslarla tören alanına getirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da törene katılması bekleniyor.

KAHREDEN HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Hakkari Şemdinli’den kahreden haberler peş peşe geldi. Jandarma, Hakkâri’nin Şemdinliilçesinde askeri birliğe 150 metre mesafede yol kontrolü yaparken bir kamyonete ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtar üzerine PKK’lı terörist, 5 ton bomba yüklü kamyoneti askerler ve kontrol edilen araçların arasına sürerek patlattı. Terör örgütünün canlı bombalı saldırısında 10 asker ile 8 sivil şehit düştü.

5 ton bomba yüklü kamyonetle, kontrol noktasında bekleyen araçların arasına ‘intihar dalışı’ şeklinde gerçekleşen saldırıda, 11’i asker 27 kişi de yaralandı.

Er Eyüp Hacıoğlu, Jandarma Uzman Çavuş Hasan Aydoğdu, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Aksu, Jandarma Uzman Çavuş Ertan Bayraktar, Er Özkan Altınok, Asteğmen Ömer Baydilli, Er Erkan Özdemir, Er Evren Kara şehit olan askerler arasında.

Hayatını kaybeden siviller arasında 2 yıllık öğretmen Oğuz Uysal ile minibüs sürücüsü 30 yaşındaki Bahri Fırat da var.

10 YARALININ İSMİ BELLİ OLDU

Şemdinli’deki saldırıda yaralanan 11’i asker 27 kişinin Şemdinli, Yüksekova, Hakkari veVan’da tedavilerini sürdüğü belirtilirken, 16 sivil arasında bir İranlı Welat Ramadan’ın da bulunduğu belirtildi. Welat Ramadan’ın Van’a sevk edildi. Yaralılardan 5’inin kimliği henüz açıklanmazken, 10 yaralı da şunlar:

Cengiz Ataman, Varis Yılmaz, Basri Uysal, Fehmi Durmaz, Portakal Vural, Muhsin Can,Yaşar Sönmez, Mehmet Salih Fırat, Veli Fırat ve Erdinç Yılmaz.

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