Selin Çelik’in son mesajı bu oldu

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede önceki gün yaşamını yitiren Selin Çelik’in (28) patlamadan 3 dakika önce arkadaşlarına “Geliyorum” diye mesaj çektiği ortaya çıktı.

Selin’in kuzeni Çağla Çelik, Twitter’dan “Siz sanıyorsunuz ki sizin başınıza gelmez. Hep tanımadığınız insanlar ölecek. Canım kuzenim benim…” diye yazdı.

İşte Çağla Çelik’in sözlerine şöyle devam etti:

“Canım kuzenim Selin Çelik olay anında Beşiktaş’ta dolmuştaydı. Patlamadan sadece 3 dakika önce arkadaşlarına, gelmek üzere olduğunu yazmıştı. Kaldırıldığı hastanede müdahale eden doktor, şans eseri kuzenimi arayan gruptaki arkadaşlardan birinin arkadaşıydı. Kuzenim o çok beğenerek yaptırdığı kelebek dövmesinden tanındı. Güler yüzlü temiz kalpli kuzenim 15.20 sularında vefat etti.”

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