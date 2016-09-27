Selfie merakı yüzünden canından oluyordu

KONYA’da tren garında peronda bekleyen yük vagonunun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki T.Ö., ağır yaralandı. T.Ö.’nün tedavisi sürerken, olay anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.



Olay, geçen 30 Ağustos’ta saat 17.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Alay Caddesi’ndeki garda meydana geldi. Lise öğrencisi T.Ö., bir arkadaşıyla birlikte tren garına giderek selfie çekmek için peronda bekleyen yük vagonunun üzerine çıktı. Elini havaya kaldırır kaldırmaz vagonun üzerinden geçen yüksek gerilim kablolarına temas eden T.Ö., akıma kapılarak beton zemine düştü.

Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç daha sonra Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. T.Ö.’nün halen tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde vagonun üzerine ilk önce T.Ö.’nün arkadaşı çıktı. Daha sonra vagonun üzerine çıkan T.Ö., selfie için elini havaya kaldırdığı sırada yüksek gerilim hattı kablolarına temas etti.

Bu sırada patlama oluşurken T.Ö., vagonun üzerinden yuvarlanarak beton zemine düşüyor.

Kaynak : DHA

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