Şehit sayısı 14’e çıktı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu belirterek şehit sayısının 14’e yükseldiğini açıkladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri’de yaptığı açıklamada, sabah saat 08.45 sıralarında Talas Bulvarında Zincidere Komando Tugayı’ndan çarşı iznini kullanmak için iki otobüsle yola çıkan erlerin, hain terör saldırısı ile karşı karşıya kaldığını ve 13 askerin şehit olduğunu söyledi. Özel halk otobüsünü durduran ve o esnada da araçtaki bombalı düzeneği patlatan teröristin kimliğinin belirlendiğini söyleyen Soylu, “Şu an 7 kişi gözaltında, 5 kişi de aranıyor. Şu anda hastanelerimizde 56 yaralımız var. Bu 56 yaralımızın 12’si yoğun bakımda. 4’ü ağır” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şu ana kadar 9 şehidin kimliğinin tespit edildiğini belirterek “Oklar şu anda PKK’yı işaret ediyor” dedi.

ŞEHİT SAYISI 14’E YÜKSELDİ

Kayseri’de şehit sayısı 14’e çıktı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu söyledi. Şehit sayısının 14’e yükseldiğini belirten Prof. Kudret Doğru, ayrıca bir özel hastanedeki bir askerin de durumunun kritik olduğunu ifade etti. Prof. Kudret Doğru, “Sabah gelen hastalara derhal müdahaleler yapıldı. Çok kısa sürede yaralılara müdahale yapılması sağlandı. Bir süre sonra Bakanlarımız hastalarımızı ve bütün askerlerimizi ziyaret ettiler. Özellikle il dışından gelen hasta yakınları ile ilgili gerekli organizasyonları da yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Bugün saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan otobüse bombalı araçla saldırı yapıldı. Saldırıda 13 asker şehit oldu, 56 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren teröristtin kimliğinin belirlendiğini, 7 kişinin gözaltına alındığını 5 kişinin ise arandığını açıkladı.

Erciyes Üniversitesi yakınındaki patlamanın, bomba yüklü bir araçla, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsünün yakınında gerçekleştiği öğrenildi. Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti.

MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, telefonla bağlandığı CNN Türk televizyonuna, olayda kullanılan bombalı aracın 71 plakalı Şahin marka bir otomobil olduğunu belirtti. Kayseri’de bombalı terör saldırısında kullanılan otomobilin Kırıkkale (71) plakasının sahte olduğu belirtildi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, hain terör saldırısında kullanılan plakanın, halen kentteki bir araçta mevcut olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, saldırı hakkında “Beşiktaş’taki elim hadiseye benziyor” yorumunu yaptı.

ŞEHİT VE YARALILARIN İSİMLERİ

Kayseri’de bu sabah teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 13 asker ile yaralanan 56 kişinin kimlikleri belirlendi. Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden aldığı bilgilere göre şehitlerin ve yaralananların isimleri şöyle:

ŞEHİTLER: Yunus Emre Duran, Abdülsamet Özen (Kocaeli), Kamil Tunç, Kamil Tunç (Afyon Karahisar) Hasan İlhan, Kenan Döngel (Zonguldak), Mustafa Cihan, Fehmi Barçın, Raşit Yücel (Kocaeli), Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve kimliği belirlenemeyen bir asker.

YARALILAR: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavide olanlar Adem Avcı, Arif Özkara, Bayram Özdemir, Caner Kavalcı, Ercan İnan, Erdal Köse, Fatih Körpe, Ferdi Çatal, Gökhan Keskin, Hakan Şimşek Yakar, Halit Kapullu, Hamit Eroğlu, Hasan Hamza Şolt, Hidayet Canpolat, Hüseyin Avcı, İlker Bal, İlyas Akman, İsmail Hakkı Öner, Kamil Yemez, Kubilay Şimşek, Mehmet Gül, Mehmet Kılıç, Mertcan Uzun, Mesut Yaşar, Mevlüt Avcıoğlu, Mustafa Genç, Mustafa Uçar, Nasuh Yıldırım, Recep Güney, Semih Yılmaz, Serdar Çiçekli, Süleyman Sancar, Şakir Karayel, Tolga Öğütlü, Ufuk Uysal, Yasin Memiş, Yasin Sezeyan, Yunus Emre Kurnaz, Yunus Ertaş, Yusuf Ergün, Semih Yılmaz, Mevlüt Kimsesiz.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kayhan Uluhan, Muhammet Yaşar, Sami Güler, Berat Yılmaz, Ali Kuşçu, Orhan Ölmez, Furkan Özlü ve Adem Kamsız, Memorial Hastanesi’nde tedavi gören Recep Genç ve Mehmet Emin Uygur.

Tekden Hastanesi’nde tedavi gören Ahmet Gün.

Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Taşdelen.

Dünya Hastanesi’nde tedavi gören Recep Coşkun.

Erciyes Hastanesi’nde tedavi gören Gökhan Çelik.

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