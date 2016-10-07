Şehit kızından yürek yakan kare

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil’in 4 yaşındaki kızı Zübeyde Beren’in cenazede döktüğü gözyaşları herkesin yüreğini yaktı. Şehit kızını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.



Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki kızı Zübeyde Beren’in babasının cenazesinde döktüğü gözyaşları herkesin yüreğini yaktı. Şehit kızını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

“ANA OLAMADIM OĞLUM, NE TAHTINI NE BAHTINI YAPABİLDİM”

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil’in cenazesi memleketi Sivas’a getirildikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Cenaze daha sonra helallik alınmak üzere baba evinin bulunduğu Örtülüpınar Mahallesi’ne getirildi. Şehit annesi Zübeyde Zileligil helallik alınırken, “Ana olamadım oğlum, ne tahtını ne bahtını yapabildim. Hakkını helal et yavrum” diyerek feryat etti.

Aydın-Zübeyde çiftinin 4 çocuğundan 2’ncisi olan şehit uzman çavuşun cenazesi, helallik alındıktan sonra vatandaşların omzunda Tarihi Kale Camisi’ne getirildi.

Şehidin küçük kız kardeşi Büşra Zileligil ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Zübeyde Zileligil askeri yetkiler tarafından teselli edildi. Şehidin emekli olan babası Aydın Zileligil’in ise metanetini koruduğu görüldü.

Bu arada şehidin 4 yaşındaki kızı Zübeyde Beren Zileligil de 2 yıl önce babasından boşanan annesi Gamze Kocabaş ile birlikte cenazeye katılarak, halası Esra Özgü’nün kucağında olan biteni seyretti.

DAYI, “BABAN TÜRK BAYRAĞININ İÇİNDE” DEDİ; MİNİK ZÜBEYDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin cenazesi, cuma namazı sonrası İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bu sırada dayısı Huzeyfe Kocabaş’ın kucağında bulunan Zübeyde Beren, çevresinde olanları anlamak için meraklı gözlerle etrafa baktı. Dayı Kocabaş, Beren’e top arabasını göstererek, ‘Bak baban orada’ dedi. Beren ise Türk bayrağına sarılı tabuta göstererek ‘O mu?’ diye sordu. Bunun üzerine Kocabaş, ‘Evet baban Türk bayrağının içinde” diye cevap verdi. Daha sonra ağlamaya başlayan Beren, yakınları tarafından sakinleştirildi. Şehidin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği’ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl JandarmaKomutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan Cumhuriyet ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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