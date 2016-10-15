Şehit eşinin feryadı yürekleri dağladı

Mardin’de PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen piyade uzman çavuş İslam Akyüz’ün cenazesinde eşinin sözleri yürekleri dağladı.



Mardin Mazıdağı’nda, PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan piyade uzman çavuş İslam Akyüz’ün cenazesi Adana’da toprağa verildi. Şehit Akyüz’ün tabutuna kapanan eşi Nazmiye Akyüz, “Aşkım, yuvam dağıldı” diye gözyaşı dökerken, annesi Ayşe Akyüz, “Oğlum, yavrum çok sürmez, ben de arkandan gelirim” diye ağıt yaktı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adana Havaalanı’nda karşılanan 1 çocuk babası şehit İslam Akyüz’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, inşaat halindeki baba evine getirildi. Evinin önünde bekleyen binlerce vatandaş tarafından dua ve tekbirlerle karşılanan İslam Akyüz’ün yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

“OĞLUM BANA BAKIYOR”

Ardından Buruk Mezarlığı’na getirilen şehit için düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç,Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Oğlunun fotoğrafını gösteren baba Mustafa Akyüz, “Oğlum bana bakıyor” diye gözyaşı döktü, ardından da Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü.

“AŞKIM, YUVAM YIKILDI”

Eşi Nazmiye ve annesi Ayşe, tabuta sarılıp uzun süre ayrılmadı. Eşini son yolculuğuna uğurlayan Nazmiye Akyüz, “Aşkım, yuvam dağıldı. Allah onlara da aynı acıyı yaşatsın” diyerek gözyaşı döktü. Anne Ayşe Akyüz ise “Oğlum, yavrum çok sürmez ben de arkandan gelirim” diye ağıt yaktı.

Adana Müftüsü Arif Gökce’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit İslam Akyüz’ün cenazesi Buruk Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail