Şehit düştüğü yer karanfillerle doldu

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in şehadete eriştiği yer, vatandaşların bıraktığı karanfillerle doldu.

İzmir’de 5 Ocak’taki terör saldırısının yaşandığı adliyenin C kapısı önündeki polis noktasına gelen vatandaşlar, karanfiller ve yazdıkları notları bırakıyor.

Şehitler için dualar eden vatandaşlar, terör saldırısı sırasında büyük kahramanlık örneği gösteren polis memuru Sekin’in adliye önünde şehit düştüğü yere de karanfiller ve Türk bayrağı bıraktı.

Çevredeki bazı binalara Sekin’in fotoğrafları asıldı.

Saldırının gerçekleştirildiği polis noktasına asılan, Seyit Onbaşı, Astsubay Ömer Halisdemir ve polis memuru Fethi Sekin’in resimlerinin bulunduğu, “Bizdeki Seyitler yarın Ömer olur, bir başka gün Fethi” yazan büyük pankart da dikkati çekti.

Terörü kınayan vatandaşlardan Ali Erol Diker (53), şehit polis Sekin’in büyük kahramanlık gösterdiğini belirterek, “O olmasaydı şehit sayısı daha da artabilirdi.” dedi.

Arel Arel (40) de İzmir’in ve adliye çalışanlarının şehitlere çok şey borçlu olduğunu ifade etti.

“Sekin, Ömer Halisdemir gibi olmak istiyordu”

Bölgedeki Adliye Kafe’de çalışan, şehit polis memuru Sekin’in arkadaşı Öztürk Uçar (40) ise olay günü teröristlerin kullandığı bomba yüklü aracın, polis noktası önünde duran trafik polislerine ait motosiklete çarptığını gördüğünü söyledi.

Bu sırada patlamanın yaşandığını ifade eden Uçar, şehit polis Fethi Sekin’in de bağırarak teröristlerin peşinden koştuğunu dile getirdi.

Sekin’in bir kahraman olduğunu vurgulayan Uçar, “Fethi ağabey ‘Kahpelere sıkın’ diye bağırıyordu. Biz ne olduğunu anlamadık, şimşek çaktı zannettik. Şehit polisimiz son ana kadar teröristlere kurşun sıktı. Yere düşünce Fethi ağabey kendini savunuyor, kurşunu bitti zannettik. Kalleşlerden biri Fethi ağabeyi arkasından ateş edip, şehit etti. 10 saniye sürmedi, polisler geldi sıkmaya başladı.” dedi.

Fethi Sekin’in her sabah kafeye gelip çay içtiğini belirten Uçar, şehit polisin, motosikletle eve gidip geldiğinde üşümemesi için kendisine montunu verdiğini de söyledi. Uçar, “Hayırsever bir insandı. Bugün adliye varsa onun sayesinde var.” diye konuştu.

Sekin’in 15 Temmuz darbe girişimininde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir gibi olmak istediğini ifade eden Uçar, şu anısını anlattı:

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fethi ağabeyle şehit Ömer Halisdemir’i konuştuk. ‘Nasıl kafasına sıktı’ dedik. ‘Keşke bana da öyle bir mertebe nasip olsa ben de Ömer Halisdemir gibi olsam’ dedi. Bizde ‘Ağabey sen akşama kadar arabalara bakıyorsun nasıl öyle bir şey olur’ diyorduk. Şehitlik nasip oldu. Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler olduğu müddetçe korkmamıza gerek yok. Kalaşnikofa karşı beylik tabancasıyla vücudunu siper etti. Yiğit bir insandı.”

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