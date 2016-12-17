Şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada “Altısı ağır 55 yaralı var. 12’si yoğun bakımda. Sekiz şehidimizin kimliği belirlendi” dedi.



Erciyes Üniversitesi yakınındaki patlamanın, ilk bilgilere göre bomba yüklü bir araçla, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsünün yakınında gerçekleştiği öğrenildi. Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti.

SOYLU: ALTISI AĞIR 55 YARALI

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör saldırısının yaşandığı Kayseri’ye gitti. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada “Özel halk otobüsüne vurmak suretiyle otobüsü vuran ve bu esnada da araçtaki bombalı düzeneğini patlatan teröristin kimlik çalışmalarına devam edilmektedir. Şu anda hastanelerimizde 55 yaralımız var. Bu 55 yaralımızın 12’si yoğun bakımda, 6’sının ağır olduğu hastane yetkililerimizce bildirildi. 8 şehidimizin kimliği belirlendi. 15 Temmuz’da Türkiye’yi istila edemeyenler bugün Türkiye’yi terörle yıldırmaya çalışmaktadır. Türkiye’de terör bitecektir ve biz bunda kararlıyız. Bu eylem türü dünyadaki en alçak eylem türüdür. Misliyle mukabele edileceğini ve edildiğini bildirmek istiyorum. Sabırlı olacağız ve bu sabırla birlikte bu terörü ortadan kaldıracağız. Terörün istediği umutsuzluk yaratmaktır buna müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelede karalıyız. Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun.” dedi.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, terörün kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

Kayseri’de meydana gelen terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Mili Savunma Bakanı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Kayseri’ye geldi. Kayseri Valiliğinde basın mensuplarına açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün oluşturmaya çalıştığı yılgınlığa izin vermeyeceklerini söyledi. bakan Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Kayseri’de ülkemizin başına gelen bu olay hepimizi derinden üzmüştür. Bu, ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasttır. Buradan Türkiye’nin terörle mücadelesinde geri adım atmasının hesabı yapılıyorsa, bilinmelidir ki, bu terör saldırıları bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı etkilemeyecek. Miletimizle, hükümetimizle, devletimizle bu kararlılığı net bir şekilde sürdüreceğiz. 15 Temmuz’da Türkiye’yi istila edemeyenler, bugün Türkiye’yi terörle yıldırmaya ve insanımızı umutsuzluğa sevk etmeye çalışıyorlar. Türkiye’de terörün belini kırmaya kararlıyız. Bu eylemler dünyanın en alçak eylemi. Misliyle mukabele edileceğini bildirmek istiyorum. Güvenlik kuvvetlerimize, hükümetimize, devletimize, kahramanlarımıza güvenmeye ve sağ duyuya davet ediyorum. Sabırlı olacağız ve bunu ortadan kaldıracağız. Terörün istediği olumsuzluk oluşturmaktır, buna izin vermeyeceğiz. Kayseri’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı evlatlarımıza Allah’tan şifa diliyoruz. Olağanüstü hızlılıkla evlatlarımız hastaneye yetiştirildi. Sabah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Enerji Eski Bakanımız Taner Yıldız Bey, Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ve Çevre ve Şehir Bakanımız Mehmet Özhaseki ile buraya geldik. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun”.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise yaralıların halen daha tedavi görmekte olduğunu belirtti ve halkı metanete davet etti. Bakan Recep Akdağ, “Hastanede elli beş yaralı var 38’i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 9’u Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, diğerleri özel hastanede. 6’sının hayati tehlikesi var Sağlık çalışanları canla başla ayaktaydılar. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerine devam edecek. Terör toplumun sabırsız ve yılgın hale getirmek istiyor. Bunu kardeşlik ruhu içerisinde aşacağımızı bildiriyorum. Şehit ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

GENELKURMAY’IN AÇIKLAMASI: 13 ŞEHİT, 48 YARALI

Genelkurmay’dan yapılan açıklama şöyle: “17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08:45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir.”

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