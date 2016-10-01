Şehit cenazesinde selfie skandalı

AYDIN’ın Çine İlçesi’nde geçen salı günü binlerce hemşerisinin katıldığı törenle toprağa verilen şehit jandarma uzman çavuş Süleyman Güneri’nin tabutunun cenaze aracında taşınması sırasında selfie yaparak sosyal medya hesabında paylaşan imam Süleyman Şen tepki gördü.



Şırnak’ta Jandarma Özel Harekat Timi’nde iki yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Süleyman Güneri, yıllık iznini kullandıktan sonra geçen cumartesi günü birliğine katılmak için yola çıktı.

Ancak uçağı kaçıran Güneri, ailesinin birkaç gün daha kalmasını istemesine rağmen ertesi gün birliğine katıldı. İzin dönüşü geçen pazartesi günü, yol kontrolü sağlayan timde görev alan Süleyman Güneri, PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıdaşehit düştü.

Şehit uzman çavuş Güneri, 27 Eylül Salı günü, memleketi Aydın’ın Çine İlçesi’nde 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından Mutaflar Mahallesi’nde toprağa verildi.

“İMAMA YAKIŞMADI”

İlçe meydanındaki törenin ardından şehidin mezarlığa götürülüşü sırasında yakınlarıyla cenaze aracına binen Mutaflar Camisi imamı Süleyman Şen, cep telefonuyla selfie çekip, kendisinin, şehidin tabutunun ve şehit yakınlarının göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından, ‘Şehidimizi ebediyete uğurladık’ yazısıyla paylaştı.İmam S.Ş.’nin bu paylaşımı, tepki gördü. Vatandaşlar, “Bu davranış imama yakışmadı” dedi.

MEZARLIKTA DA SELFİE ÇEKMİŞ

Mutaflar Camisi imamı Süleyman Şen, şehidin cenazesinin defnedildiği mezarlıkta, törene katılan milletvekilleri ve Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak’ın da göründüğü bir başka selfie ile cenaze töreni ve defin işlemlerinden çektiği fotoğrafları da paylaştı. Şehit acısının yaşandığı bir günde imamın fotoğraf çekme çabasına girmesi, paylaştığı bu fotoğrafları gören pek çok kişinin tepkisini çekti.

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