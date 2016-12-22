Şehit Binbaşının kız kardeşinin evi bayraklarla donatıldı

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen ve cenazesi yarın Bursa Orhangazi’den kaldırılacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın kız kardeşi Gamze Göktepe’nin Orhangazi’deki evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen ve cenazesi yarın Bursa Orhangazi’den kaldırılacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın kız kardeşi Gamze Göktepe’nin Orhangazi’deki evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Orhangazi Belediyesi tarafından da taziye çadırı kuruldu.

Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesinin akşam saatlerinde Yenişehir Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor.

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen ve cenazesi yarın Orhangazi’den kaldırılacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın Orhangazi’de yaşayan kız kardeşi Gamze Göktepe’nin Orhangazi’deki evi ve çevresi bayraklarla donatıldı.

Akşam saatlerinde Yenişehir havalimanına gelmesi beklenen Binbaşı Bülent Albayrak’ın evinin önüne Orhangazi Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, belediye ekipleri de çevredeki binaları ve şehidin kız kardeşinin evine bayrak astı. Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli Gamze Göktepe’nin Gölcük’teki babası Hasan Albayrak’ın evine oradan da ailecek Ankara’ya gittikleri öğrenildi.

Evli bir kız babası olan Albayrak’ın annesi Suzan Albayrak’ı 17 Ağustos depreminde kaybettiği öğrenildi. Saat 18.00’de Yenişehir Havaalanı’na getirilecek olan Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesinin yarın cuma namazının ardından Orhangazi’de annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail