Şehit babasının sözleri yürek yaktı

Şemdinli’deki saldırıda şehit olan oğlunun haberini alan babanın ilk sözleri tüyleri diken diken etti. Askerlere sarılan baba, “Aynen Hasan’ımın kokusu. Bunlarda benim Hasan’ım. Dik duracağız. O şerefsizleri sevindirmeyeceğiz” dedi.



Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki saldırıda şehit olan oğlunun haberini alan babanın ilk sözleri tüyleri diken diken etti. Şehit Hasan Ardoğdu’nun babası acı haberi vermeye gelen askerlere sarılarak , ” Aynen Hasan’ımın kokusu. Bunlarda benim Hasan’ım. Dik duracağız. O şerefsizleri sevindirmeyeceğiz” dedi.

ACI HABER VERİLDİ

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Durak Karakoluna yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Adıyamanlı Sözleşmeli Piyade Er Hasan Aydoğdu’nun (25), ailesine acı haber verildi.

“AYNEN HASAN’IMIN KOKUSU. BUNLAR DA BENİM HASANIM”

PKK’lılar tarafından sabah saatlerinde Şemdinli ilçesinde bulunan Durak Karakolu’na yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Adıyamanlı SözleşmeliPiyade Er Hasan Aydoğdu’nun (25), Sümerevler Mahallesinde bulunan baba ocağınaAdıyaman Valisi Onur Kökçü ve askeri erkanlar tarafından acı haber verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Acı haberi vermeye gelen askerlere sarılan Şehit Babası Hacı Yusuf Aydoğdu, ” Aynen Hasan’ımın kokusu. Bunlarda benim Hasan’ım. Dik duracağız. O şerefsizleri sevindirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Şehidin baba evine Türk Bayrakları asılırken şehidin birkaç ay önce nişanlandığı düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail