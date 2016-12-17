Şehit ateşi Bursa’ya da düştü

Kayseri’deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Fehmi Barçın’ın Bursa nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı.



Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görev yapan Barçın’ın şehit haberi nüfusa kayıtlı olduğu İznik’in Süleymaniye köyü ile birlikte ailesinin oturduğu İstanbul Bayrampaşa’daki evine ateş düşürdü.

Barçın ailesinin fertleri acı haberin ardından Kayseri’ye giderken, şehidin nişanlı olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.

Yakınları ve sevenleri acı haberle sarsılırken, “Mekanı cennet olsun. 20 günü kalmıştı. Yıkıldık. Terörün ve destekçilerinin Allah belasını versin” ifadelerini kullandılar.

Bir sigorta şirketinde çalışan komando piyade çavuştan geriye ailesi, nişanlısı ve arkadaşlarıyla uğurlama töreni ile birliğinde mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı.

Barçın’ın İstanbul’da toprağa verilmesi bekleniyor.

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