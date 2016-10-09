Şehit asker sayısı 10’a yükseldi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki bir karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Hakkari Şemdinli’den kahreden son dakika haberleri peş peşe geldi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun olduğu bölgeye teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Hain saldırıda yaklaşık 5 ton bomba kullanıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamasına göre şehit asker sayısı 9’dan 10’a yükseldi. Alçak saldırıda 8 vatandaş da hayatını kaybetti. 11’i asker 27 yaralı var.

Son dakika: Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Durak Jandarma Karakolu kontrol noktasına PKK’lı teröristler bu sabah bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kontrol noktasına yönelik PKK’lı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olan asker sayısı 10’a yükseldi. Başbakan Binali Yıldırım, kalleş saldırıda 8 vatandaşın da hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

KONTROL NOKTASINA SALDIRDILAR!

Bu sabah Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta karayolu üzerinde bulunan Durak Jandarma Karakolu önünde araç ve kimlik kontrolü yapılırken, teröristler yaklaşık 5 ton bomba yüklü kamyonetle saldırdı. Dur ihtarına uymayan araç nizamiyeye doğru sürdü, askerler ateş açtı. Bu sırada çevrede bulunan teröristler de askere taciz atışında bulundu. Bomba yüklü kamyonet nizamiye girişinde infilak ettirildi. Hain saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Başbakan Binali Yıldırım saldırıda 10 askerin şehit olduğu, 8 vatandaşın da hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Hain saldırıda 11’i asker 27 yaralı var.

6-7 METRE DERİNLİĞİNDE BİR ÇUKUR OLUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Durak Karakolunun bulunduğu bölgeye bölücü terör örgütü üyelerince saat 09.45’te saldırı düzenlendi. Terör saldırısı jandarmanın yolda bulunan kontrol noktasına yapıldı. Söz konusu noktanın arkasında ise piyade birliklerinin kontrolündeki Durak Karakolu yer alıyor.

NİZAMİYEDE DE HASAR OLUŞTU

Saldırı sonucu yolda yaklaşık 10-15 metre çapında ve 6-7 metre derinliğinde bir çukur oluştu, karakolun nizamiyesinde de ağır hasar meydana geldi. Saldırı sırasında yolda minibüs bekleyen vatandaşların da olduğu öğrenildi.

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLADI

Hakkari Valiliği’nden Şemdinli saldırısıyla yapılan açıklamada “İlk belirlemelere göre 9 asker şehit olmuş, 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 11’i asker, toplam 27 yaralı askeri helikopterle hastanelere sevk edilmiştir” denildi.

4-5 TON BOMBA PATLATTILAR

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Şemdinli ilçesindeki bir karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 9 askerimiz şehit olurken, 8 sivil vatandaş hayatını kaybetti” dedi.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLADI

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hain saldırı sonrası çok sayıda vatandaş da hastane önünde toplandı.

RTÜK’TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, Hakkari’deki Durak karakoluna yönelik terörist saldırıyla ilgili, Başbakanlığın yazısı ile geçici yayın yasağı getirildiği bildirildi. Yasağın, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, yaralılar ve hayatını kaybedenlere ait görüntü ve görselleri kapsadığı kaydedildi.

NUMAN KURTULMUŞ’TAN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Twitter üzerinden bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş açıklamasında, “Şemdinli’de hain terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır. Bu menfur saldırıların hesabı sorulacaktır”‘ dedi.

LÜTFİ ELVAN: HEPSİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan alçak saldırıyla ilgili şu mesajı paylaştı:

35 yıldır girilemeyen yerlere emniyet güçlerimizin teker teker girmesi terör örgütü ve bunların destekçileri üzerinde ciddi bir rahatsızlık meydana getirdi ama bu mücadelemiz devam edecek. Allah’ın izniyle girilmedik bir metrekarelik alan dahi bırakmayacağız. Hepsinin kökünü kazıyacağız.

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