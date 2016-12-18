Şehit annesinin ayaklarını ısıttılar

Şehit er Kenan Döngel’in annesi Şehime Döngel’in cenaze töreninde ayağında yazlık ayakkabı olduğu için ıslanıp üşümesi sonucu mehmetçik harekete geçti. Şehidimizin annesinin ayaklarını havlulara saran askerler yeni ayakkabı ve çorap alarak, şehidin annesine giydirdi.

Kayseri’deki hain saldırıda şehit düşen istihkam er Kenan Döngel’in naaşı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Sinop’a gönderildi.

Şehit Döngel’in (21) cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Köseler Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından şehidin annesi Şehime, babası Özcan, erkek kardeşi Mertcan ile kız kardeşi Livanur Döngel, taziyeleri kabul etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze namazı için ilçe merkezindeki antik tiyatronun önüne getirildi.

ASKERLER, ŞEHİT ANNESİNİN AYAKLARINI HAVLULARLA SARDI

Bu sırada askerler, şehidin annesi Şehime Döngel’in ayağında yazlık ayakkabı olduğunu ve ıslanmasından dolayı üşüdüğünü fark etti. Annenin ayaklarını havlularla saran askerler, yarım saat içinde yeni ayakkabı ve çorap alarak, şehidin annesine giydirdi.

Aynı şekilde şehit yakınlarının soğuktan üşüdüğünü fark eden yetkililer, askeri montlarını çıkararak, şehidin akrabalarına giydirdi. Şehidin kardeşi Mertcan’ın da cenaze töreninde, ağabeyinin asker botu ve kabanını giydiği görüldü.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Döngel’in Türk bayrağına sarılı tabutu, vatandaşlar tarafından tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Şehit Döngel’in naaşı, toprağa verilmek üzere Sinop’a gönderildi.

ANKARA’DAKİ TÖRENE BAŞBAKAN DA KATILDI

Kayseri’de izne çıkan askerleri taşıyan otobüse bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında şehit olan Piyade Er Yunus Emre Duran için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılan protokol üyeleri, şehidin babası Mahmut, annesi Aynur Duran ve kardeşlerine taziyelerini sundular.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Duran’ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşındıktan sonra top arabasına koyuldu. Top arabasının geçişi sırasında anne Aynur Duran, şehit oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Törenin ardından şehit Duran’ın naaşı, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

KAYSERİ’DEN SON VEDA

Kayseri’de çarşı iznine çıkan 14 askerin şehit olması ile sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili soruşturma sürürken, şehitler de memleketlerine uğurlanıyor. Kimlik tespit çalışmaları tamamlanan 7 şehit dün akşam memleketlerine uğurlandı.

Kırşehirli komando onbaşı Muhammed Ali Ocak ile Ahmet Taş’ın cenazeleri Adli Tabiplik’te yapılan otopsi ardından Kırşehir’in Çicekdağı ilçesine gönderildi. Şehitler Ulaştırma Çavuş Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren, Piyade Onbaşı Mustafa Cihan, Ulaştırma Er Raşit Yücel, Piyade Çavuş Arif Tuğ, İstihkam Er Uğur Korkmaz için ise Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, mülki amirler ve şehit aileleri katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişleri okunan şehitler için İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dua edildi. Uğurlamadan önce şehit yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehit Ağaçyetiştiren’in naaşı İstanbul’a, şehit Cihan’ın naaşı Osmaniye’ye, şehit Yücel’in naaşı Kocaeli’ne, şehit Tuğ’un naaşı Erzurum’a ve şehit Korkmaz’ın naaşı askeri uçakla Rize’ye gönderildi.

35 GÜN SONRA EVLENECEKTİ

Kayseri’deki hain terör saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Fehmi Barçın’ın cenazesi helallik alınması için baba evine getirildi. Bu sırada baba Bahri Barçın, anne Ayşe Barçın ile şehidin nişanlısı Elif Özcan’ın fenalaştıkları görüldü. Baba Bahri Barçın cenaze aracının önünde bulunan oğlunun fotoğrafına dokunmak istedi.Terhisine 2 hafta kalan şehit olan Barçın’ın 35 gün sonra evleneceği Elif Özcan da uzun süre gözyaşı döktü. Özcan yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı, cenaze aracından uzaklaştırıldı. Şehidin cenazesi alınan helallik ve okunan duaların ardından cenaze namazının kılınacağı Ulu Camii’ne götürüldü.

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