Şehir`de iletişim ve ikna semineri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi, eğitimci Serkan Duru’nun ‘Kırmızı Elma mı Yoksa Yeşil Elma mı? Hangi Elmayı Seçerdin?’ başlıklı iletişim ve ikna seminerine ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi’ne bağlı olarak hizmet veren Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde kişisel gelişim uzmanı ve eğitmen Serkan Duru, iletişim tekniklerini anlattı. Şehir Kütüphanesi Üftade Gösteri ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Kırmızı Elma mı Yoksa Yeşil Elma mı? Hangi Elmayı Seçerdin’ başlıklı iletişim ve ikna seminerinde günlük hayatta yaşanan sıkıntılardan, alışveriş tercihlerine kadar geniş bir yelpazede iletişimin hayatımızda kapladığı yer, önemi ve etkileri üzerine bilgiler verildi. Seminerde katılımcılar da aktif olarak yapılan oyunlara katılarak hem iletişim sürecini daha iyi anlama imkânı buldu hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Seminer sonunda bu tarz etkinliklerin kütüphanelerde daha fazla olması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür ettiler. Katılımcılar, Şehir Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek olan bir sonraki etkinliği ise sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

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