Şehir Tiyatrosu`nun turne mutluluğu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bursa’nın ilçelerinde gerçekleştirilen yaz turnesinin ardından Adana, Isparta ve Burdur’da da sanatseverlerle buluşarak eğlenceli gösterilerini sahneledi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bursa’nın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşları tiyatro ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Her Yerde Tiyatro’ projesi kapsamında yaz sezonunu coşkuyla tamamladı ve yeni sezona birbirinden güzel turne programlarıyla başladı. Şehir Tiyatrosu, kent merkezinin yanı sıra bütünşehir uygulamasının ardından Büyükşehir’e bağlanan tüm ilçelere de oyunlarını taşıyarak, kentin her köşesinde yaşayan vatandaşlara ulaştı.

Yaz boyunca Bursa’da yaklaşık 15 bin kişiye ulaşan Şehir Tiyatrosu, yeni sezonu ise Adana, Isparta ve Burdur turneleriyle karşıladı. Adana’da ‘Adana Büyükşehir Belediyesi 3. Şehir Tiyatroları Buluşması’na katılan sanatçılar, ardından Isparta ve Burdur’da da güzel oyunlarını sahnelediler. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yazdığı Gulyabani adlı oyunla turnelerde sanatseverlerle bir araya gelen sanatçılar, izleyicilerine eğlenceli birer görsel şölen yaşattılar. Tiyatro tutkunlarının ayakta alkışladığı Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sanat yolculuğundan hoş anılarla Bursa’ya döndüler.

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