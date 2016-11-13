Seçimi kaybetti, faturayı FBI’a kesti

ABD’nin ilk kadın başkanı olma şansını kaybeden Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump karşısındaki seçim mağlubiyetinin faturasını FBI’a kesti.



ABD’de 8 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde beklenmeyen şekilde Trump’a kaybeden Clinton, kampanyasına destek verenlerle görüştü.

Reuters’a bilgi veren görüşmeye katılan iki donöre göre, Clinton başkanlığı kaybetmesinin nedeni olarak seçimlerden günler önce hakkında yeniden soruşturma açma kararı alıp Kongre’ye mektup gönderen FBI direktörü James Comey’i gösterdi. Clinton, Trump’ın bu soruşturmayı kendisine karşı kullandığının altını çizdi.

Reuters, konuya ilişkin olarak Clinton’ın sözcüsüne ulaşmaya çalıştıklarını ancak henüz yanıt alamadıklarını aktardı.

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