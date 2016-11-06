Sebahat Tuncel tutuklandı

HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınmalarını Adliye önünde protesto ederken gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Diyarbakır’da geçen cuma günü, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Diyarbakır Adliyesi önünde bir grup partiliyle beklerken, polisin uyarısına rağmen dağılmamaları üzerine DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, 10 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Tuncel, bugün Adliye’ye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Tuncel, tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Tuncel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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