Şaypa sektöre iddialı girecek

Bursa’da Şaypa Marketler Zinciri’ni satın alan Özen Şirketler Gurubu İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen, Onur marketler zinciri ile tüketici lehine olan perakende anlayışının zamanla değişeceğini belirtti.



Bursa’da Şaypa Marketler Zinciri’ni satın alan Özen Şirketler Gurubu İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen, Onur marketler zinciri ile tüketici lehine olan perakende anlayışının zamanla değişeceğini belirterek, “Eğer bu sürece girmeseydik 2 bin kişi işsiz kalacak, 600 tedarikçi iyi rakamlarda alacağını tahsil edemeyecekti. Geriye yönelik kimsenin Şaypa’dan dönmüş bir çeki yoktur. Ekonomiye katkı sağladığımız için gururluyuz” dedi.

Özen Şirketler Grubu bünyesindeki Onur’un Ağustos ayında başlayan Şaypa’yı satın alma süreci Rekabet Kurumu’nun 16 Kasım tarihli onayı ile tamamlandı.

Onur Marketler Zinciri’nin 37 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Cemal Özen, “Bugün 6 ilde 153 mağaza ve 4668 personelle hizmet veriyoruz. Yüzde 100 yerli sermaye yapısına sahibiz ve işimize sevdalıyız. Ülkemize ve ülke ekonomisine güvenerek yatırımlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Ekonomik krizlerde kurumların yatırım yapmaktan çekilip, var olanı sürdürme çabası ve gayreti içinde olduğuna işaret eden Cemal Özen, “Biz ilk günden bu yana bu tür dönemlerde daha fazla yatırım, daha fazla risk ve daha çok başarı azmiyle yola çıktık. Kriz dönemlerinde kurulduğumuzdan bu güne bir personel çıkışı ve küçülme yok. Tam tersine bu dönemde sektöre güven, güven oluşturacak açıklama ve yaklaşımlar, yatırımlar yaparak ülke ekonomisi için sektörün gelişimine katkı sağlıyoruz. Odağımız perakende, işimizi doğru yapıyoruz, rekabetçiyiz. Bu süreçte onlarca zincirle görüştük. Şaypa fırsatı doğunca daha çok heyecanlandık. Daha çok istedik. Şaypa’yı yönetimimizle ekip arkadaşlarımızla değerlendirmeye karar verdik. 5 yıl içinde Bursa’nın Türkiye’nin 2.büyük ili olma ihtimali, stratejik konumu, büyüyen sanayisi, zengin tarih ve kültürü, dinamik nüfusu ve ülkemizin gözbebeği olması sebebiyle Bursa’da Şaypa’yı analiz ettik. -Şaypa pazarın yüzde 39’unu yönetiyor. Stratejik lokasyonları var. Tecrübeli personeli. Yüksek müşteri aidiyeti bulunuyor”diye konuştu.

“Şaypa’nın beyin ölümü gerçekleşmişti”

Görüşmelerin Ağustos ayında başladığını hatırlatan Cemal Özen, “Bu süreçte Şaypa’nın beyin ölümü gerçekleşmişti. Beyin ölümü gerçekleşen bir şirketi ayağa kaldırmanın hem mutluluğu, hem heyecan, hem sorumluluğunu taşıyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen birşirket derken bir yerlere mesaj göndermedim. Eğer bu sürece girmeseydik 2 bin kişi işsiz kalacak, 600 tedarikçi iyi rakamlarda alacaklarını alamaz, 70 mülk sahibi kirasını alamamıştı. Geriye yönelik kimsenin Şaypa’da takılı kalmış geri dönmüş bir tane çeki yoktur. O süreci ekonomiye katkı sağladık. Bu konuda gururluyuz” şeklinde konuştu.

“Hükümetten erken davrandık, teşvik ve destek bekliyoruz”

Hükümetin 2017 yılını yatırım yılı ilan ettiğini ancak kendilerinin erken davrandığını anlatan Cemal Özen, “Bu şekilde ülkede bir ilki gerçekleştirerek kendi büyüklüğünde bir şirketi alarak 2016’yı bu büyüklük ve verimlilik ile kapatacağız.Hükümetin ekonominin içindeki oyunculardan talep etmesi doğaldır. İnanıyoruz ki, dünyada söz sahibi olmanız için ekonominizin güclü olması lazım. Ekonominin güçlü olması için de mutlaka ve mutlaka ekonomi içindeki sanayici ve iş adamlarının daha etkin daha cesur daha yatırım yapan bireyler ve kuruluşlar olması gerekiyor. Bu istihdamdan dolayı, istihdam ve vergi konusunda sektör için teşvikler bekliyoruz. 6 ilde 153 mağazası olan kuruluşuz. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik ve Bursa’da varız. Bursa bizim için ikinci bir il değil. Farklı şehirlerde çalışma yeteneğimiz, yerel mağazacılığı da çok iyi biliyoruz. 4658 çalışanımız var. Aile ve yönetimin çalışma ekibimin tek sevdası bunu 5-6-7 bine çıkarmaktır. Özen ailesi olarak asla ve asla hiç bir zaman daha çok yat, daha çok kat, daha çok istirahat gibi bir sevdamız olmadı. Tek sevdamız çalışan sayımızı yükseltmektir” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin 8.büyük perakendecisiyiz”

2016 yılında 38 milyon müşteriye ulaştıklarını, Şaypa’nın satın alınmasıyla bunun 2017 yılında 64 milyon olarak hedeflendiğini kaydeden Cemal Özen, “Bu satın alma ile birlikte Türkiye’nin 8.gıda perakendecisi oluyoruz. Fortune sıralamasında ilk 100 hedefimiz. Marmara ve Ege bölgesinde ticaretin olduğu her lokasyonda olmayı hedefliyoruz. Alışverişte onur sözü veriyoruz. Güven en önemli değerimizdir. Bursa’ya da alışverişte onur sözü vererek yola çıkıyoruz. Lezzette onur sözü veriyoruz. En lezzetli en doğru ürünü en taze şekilde müşterimize ulaştırıyoruz. Kaliteli ürün sözü veriyoruz. Fiyatta onur sözü veriyoruz. Biz her zaman en doğru fiyatla müşterimizin karşısındayız. Tazelikte onur sözü veriyoruz. Onursal Tarım, Antalya’da direkt üreticiden alıyor, bugün dalından koparılan ürünü yarın tezgahlarımızda bulabiliyorsunuz. Müşterimizin güzel karşılanıp memnun ayrılmasını istiyoruz. Personelimizin eğitimi gelişimi için akademi ile eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Yenişehir ve Barakfakih de ürün depolama ve meyve işleme tesisimiz devam edecek. Tüketicinin lehine olan perakende anlayışı Bursa’da zamanla değişecek. Biz Bursa’nın perakendesini müşterinin lehine değiştirecek çalışmalar yapacağız. Ana felsefemiz ülkemiz ve sektörümüzün gelişmesidir. Şirket olarak kısa vadeli değil uzun vadeli herkesin faydasına olan metot, yol ve politikaları uyguladık. Bu ülkede bir tane gıda perakendecisi kalacaksa o da biz olacağız. Onur markası olacak. Hedefimiz perakende sektöründe ülkede ilk 5 içinde yer almaktır. Biz dışardan gelmiyoruz. Biz gittiğimiz yerde bölgenin yereli olmayı iyi biliyoruz. Bunun üzerinde çok durduk” şeklinde konuştu.

Cemal Özen, Şaypa’nın yeni dönemde vergiyi nereye ödeyeceğiyle ilgili bir soruya Onur Marketler Zinciri’nin merkezinin İstanbul olduğunu ifade etti. Özen, Bursa’da birkaç mağazada yer değişikliği yaparak yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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