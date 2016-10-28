Sayıstaş’da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya’nın da aralarında bulunduğu 15 Sayıştay denetçisi tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde geçen hafta gözaltına alınan 21 Sayıştay denetçisi şüpheli, polis eşliğinde getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyetsavcılarına ifade verdi.

Şüphelilerden 17’sini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk eden savcılar, serbest bıraktığı 4 şüpheli için de hakimlikten adli kontrol talep etti.

Hakimlik, tutuklanması istenen 17 şüpheliden, Kaya’nın da aralarında bulunduğu 15’ini tutuklarken, 2’sini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Savcılığın talebi doğrultusunda diğer 4 şüpheliye de adli kontrol uygulanmasına karar veren hakimlik, adli kontrol kapsamındaki şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirdi.

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