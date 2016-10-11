Save the Children’dan kız çocukları için ürküten rapor!

Yardım kuruluşu Save the Children’a göre dünya genelinde her yedi saniyede bir 15 yaşın altındaki bir kız çocuğu evlendiriliyor.



Kuruluşun araştırmasına göre Afganistan, Yemen, Hindistan ve Somali’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde yaşları 10’a kadar düşen kız çocukları evlenmeye zorlanıyor.

Save the Children, erken evliliğin kızları yaşamının her kısmında dezavantajlı bir duruma sokabileceğini kaydetti.

Kız çocuklarını erken evliliğe zorlayan faktörler arasında, çatışma, yoksulluk ve insani krizler sayılıyor.

Save the Children’ın Yönetim Kurulu Başkanı Helle Thorning-Schmidt “Çocuk yaşta evlilikler, kız çocuklarını en temel öğrenme, gelişme ve çocuk olma hakkından mahrum ediyor. Erken evlenen çocuklar okula gidemiyor ve aile içi şiddet, taciz ve tecavüzle karşılaşma ihtimalleri artıyor. Hamile kalıyorlar ve HIV de dâhil cinsel yolla bulaşan hastalıklara açık hale geliyorlar” dedi.

“Every Last Girl- Her bir kız çocuğu” adlı çalışmada ülkeler okullaşma, çocuk yaşta evlilik, hamile kalma, anne ölümleri ve parlamentodaki kadın sayısına göre sıralanıyor.

TÜRKİYE 144 ÜLKE ARASINDA 55’İNCİ SIRADA

Sıralamanın en sonunda Çad, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti., Mali ve Somali yer alıyor. 144 ülkenin yer aldığı listede Türkiye ise 55’inci sırada.

İsveç, Finlandiya ve Norveç’in ilk üç sırada bulunduğu sıralamada bu ülkeleri Hollanda, Belçika ve Danimarka izliyor.

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