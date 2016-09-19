Şarkılar barış için söylenecek

21 Eylül Dünya Barış Günü’nde Nilüfer’de barış mesajları verilecek. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda “Sen gel ki barış gelsin” sloganıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında Kardeş Türküler ve Candan Erçetin şarkılarını barışa söyleyecek.



Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, tüm dünyada 21 Eylül tarihinde kutlananDünya Barış Günü’nde barışın sesini daha fazla duyuracak etkinlik düzenliyor.

Dünya Barış Günü etkinlikleri 21 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’da düzenlenecek Barış Oturumu ile başlayacak. Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleşecek oturumda Türkiye Kent Konseyleri Platformu üyesi Kent Konseyleri, Bursa Demokrasi Güçleri ve sivil toplum kuruluşları barış mesajlarını paylaşacak.

Etkinlikler saat 20.30’dan itibaren de Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda konserlerle devam edecek. “Sen gel ki barış gelsin” sloganıyla gerçekleşecek etkinlikte Kardeş Türküler konser verecek. Gecede sevilen isimCandan Erçetin de konuk sanatçı olarak yer alacak. Kardeş Türküler ve Candan Erçetin parçalarını barış için söyleyecek.

Barışın çocuklarından konser

21 Eylül Dünya Barış Günü’nde çocuklar da seslerini müzikle duyuracak. Nilüfer Belediyesi’nin Barış İçin Müzik Vakfı ve Uludağ Rotary Kulübü işbirliğiyle ‘Barış için Müzik-El Sistema Türkiye’ kapsamında hayata geçirdiği “Barış İçin Müzik Nilüfer Orkestrası” Projesi’ne katılan 90 çocuktan 40’ı da 21 Eylül’de Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte sahne alacak. İhtiyaç sahibi, yetenekli ve istekli çocuklara müzik aracılığıyla toplumsal ve kültürel yaşam alanı açan proje kapsamında, kendilerine armağan edilen enstrümanlarla 3 aydır eğitim alan çocuklar bu süre içinde çalıştıkları 4 parçayı barış için seslendirecek.

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