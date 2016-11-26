‘Sanayinin Pilotu’nu çizgilerle anlattılar

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) tarafından “Sanayinin Pilotu 55 Yaşında” konulu bir resim yarışması düzenlendi. Bursa ile ilçelerindeki devlet ve özel okulların 5, 6 ve 7. sınıflarını kapsayan yarışmada, öğrenciler 55. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi’nin Bursa’ya ne kattığını çizgilerle anlattılar. 13 okuldan 51 öğrencinin katıldığı yarışmada İnegöl Özel Devrim Kosova Ortaokulu’ndan Mustafa Ulama 1., Namık Kemal İmam Hatip Lisesi’nden Yusuf Aydın 2., yine Namık Kemal İmam Hatip Lisesi’nden İlknur Uyar 3. oldu.

GELECEĞİN PICASSO’LARI BELKİ İÇİNİZDEN ÇIKACAK

Yarışmada dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Endülüspark AVM’de gerçekleştirilen törende konuşan BOSİAD Başkan Yardımcısı Abdullah Bayrak, Bursa OSB’nin Bursa’da nasıl bir değişime öncülük ettiğini çocuklardan çizgilerle anlatmalarını istediklerini belirtti. Bayrak, “Bu amaçla 5, 6 ve 7. sınıflar arasında bir resim yarışması düzenledik. Yarışmamıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Değerli isimlerden oluşan jürimiz titiz bir çalışma ile dereceye giren yavrularımızı belirledi. Çocuklarımızı kutluyor gözlerinden öpüyorum. Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Yaşadığınız şehre karşı her zaman ilgili olun. Türkiye sizlerle geleceğe yürüyecek. Geleceğin Picasso’ları belki içinizden çıkacak” dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, tüm katılımcılar BOSİAD’ın desteğiyle Endülüspark AVM’de bulunan oyun alanı Funtolia’da keyifli bir gün geçirdiler. Yarışmaya katılan resimler Endülüspark AVM’de 2 hafta boyunca sergilenecek.

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