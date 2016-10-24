Sanayi dünyasını sarsan ölüm

Koyunlu Halı’nın sahibi Erdoğan Mumcu, Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalışırken, hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu öldü



Niğde’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Birko Şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Koyunlu Halı’nın sahibi olan 75 yaşındaki Erdoğan Mumcu öncekiakşam Ankara’da bulunan oğlu Üzeyir Mumcu ile birlikte, oğlunun işyerinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada aşırı hız yaptığı iddia edilen bir motosiklet, babaya çarptı. Erdoğan Mumcu olay yerinde ölürken, oğlu ise yaralı kurtuldu.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği de yapan evli ve 3 çocuk babası Erdoğan Mumcu için dün memleketi Niğde merkeze bağlı Koyunlu köyünde tören düzenlendi. Niğde’den AK Parti milletvekilliği aday adayı da olan Mumcu, gözyaşları arasında annesi Nahide Koyunlu’nun yanına defnedildi.

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