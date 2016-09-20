Sanayi camisine modern düzenleme

Bursa’nın her yönüyle yaşanabilir bir kent olması için eksiklik görülen her alanda gelen taleplere yetişmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Camii orta avlusunun çatısını tamamen kapatarak cemaatin yaz ve kış ‘hava şartlarından etkilenmeden’ ibadet edebilmesinin önünü açtı.

Camilerin insanların toplanma yeri olduğunu ve bölgeler nezdinde kıymetinin büyük olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin kente dokunan çalışmaları nezdinde çatısı tamamen kapatılan Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Camii’nde de bundan böyle gönül rahatlığıyla ibadet edilebileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, esnafın talepleri doğrultusunda tüm eksiklikleri giderilen ve daha önce açık olan orta avlusunun üzeri tamamen kapatılan Beşevler Küçük Sanayi Sitesi Camii’nde incelemelerde bulundu. Bursa’nın daha yaşanabilir olması yönündeki çalışmaları hızla sürdürdüklerini, bu yönde başta camiler ve anıtsal yapılar üzere tüm eserlere bir bir dokunduklarını, ihtiyaçlar doğrultusunda yenileme yaptıklarını kaydeden Başkan Altepe, sanayi camisinin de bu çalışmalar dahilinde düzenlendiğini ifade etti. Camilerin insanların günde 5 vakit toplanma yeri olduğunu ve mahalleler-bölgeler nezdinde büyük kıymetinin bulunduğunu vurgulayan Başkan Altepe, “Sanayi camisinin de bir takım eksiklikleri vardı. Esnafımızın bize bildirmesi sonucunda çalışmalarımızı hızla gerçekleştirdik. İhtiyaç maddeler temin edilerek çevresi düzenlendi. Orta avlusunun üzeri kapatıldı ve burası da iç alana dahil edilmiş oldu” dedi. Yapılan düzenlemeler sayesinde insanların yaz kış demeden gönül rahatlığıyla sanayi camisini kullanabileceğini belirten Başkan Altepe, “Esnafımız başta olmak üzere Bursamız, halkımız için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Beşevler Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Koçoğlu ise, yapılan düzenlemenin bölge esnafı açısından çok büyük değerinin bulunduğunu ifade etti. Cami avlusunun açık olması nedeniyle hava şartlarından olumsuz etkilendiğini kaydeden Koçoğlu, “Yapılan düzenlemeyle birlikte estetik bir muhafaza sistemi kuruldu. Sanayi sitemiz ve cemaatimiz adına çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım, sağ olun var olun” açıklamasında bulundu.

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