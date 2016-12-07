‘Sanat Güneşi` masal tadında konserle anıldı

‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren, doğum günü ve aramızdan ayrılışının 20. yıldönümü anısına Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan masal tadında konserle anıldı.

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, Türk müziğinin ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’i vefatının 20. yıldönümü ve doğum günü anısına düzenlediği konserle yad etti. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’ndaki konsere, Zeki Müren’in akrabaları ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Salonu tıklım tıklım dolduran Bursalılar, Zeki Müren’e olan sevgi ve saygısını bir kez daha göstermiş oldu. Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı Nusret Parmaksız’ın şef olarak yönettiği konserde, sunuculuğu ise Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan ve Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner üstlendi. Şarkı ve şiirlerle izleyenlere masal tadında sunulan konser, Zeki Müren’in kendi sesiyle de zenginleştirildi. ‘Sanat Güneşi’nin unutulmaz eserlerini solo ve koro halinde seslendiren orkestra sanatçıları, performanslarıyla büyük alkış aldı.

Toplam 18 eserin sahnelendiği gecede, ‘Bir Demet Yasemen’ ve ‘Şimdi Uzaklardasın’ adlı eserler seyirciler tarafından söylendi. Unutulmaz konserin son bölümünde Zeki Müren’in kendi sesinden mesajı ve eseri çalındı. Konserin sonunda ise Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe adına Muhsin Özlükurt ve Zeki Müren ailesinin en küçük bireyleri tarafından orkestra şefi Nusret Parmaksız, sunucular Turgay Mercan ve Özlem Güner’e çiçek takdim edildi. Konsere katılanlara ayrıca Özlem Güner tarafından hazırlanan ve Zeki Müren’le ilgili hatıraların yer aldığı şiir kitabı hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe adına konsere katılan Muhsin Özlükurt, Zeki Müren’i anma gecesine büyük ilgi gösteren Bursalıların ‘Sanat Güneşi’ne ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün harika bir konserle usta sanatçıyı andığını belirten Özlükurt, “Zeki Müren, sanat güneşi olduğu kadar yağmur, kar tanesi, bahar çiçeğiydi. Aramızdan çok erken yaşta ayrıldı. Ancak eserleriyle hala yaşıyormuş gibi kendisini görme fırsatımız oluyor. Tüm şarkılarını en nadide sözlerle yazdı. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü olarak Zeki Müren’i ölümünün 20. yıldönümü ve doğum günü dolayısıyla en iyi şekilde andık. Kendisi bir sanatçı olduğu kadar aynı zamanda büyük bir hayırseverdi. Ölmeden önce tüm mal varlığını Mehmetçik Vakfı’na ve Eğitim Vakfı’na bağışladı. Onun bu yönünü de hepimizin örnek alması gerekir. Konserde emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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