Samsun Büyükşehir Belediyesi Peyzaj İşleri Şubesi’nde göre yapan kadınlar, cadde ve sokaklarda ellerinde kazma ve küreklerle çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Peyzaj İşleri Şubesi’nde göre yapan kadınlar, cadde ve sokaklarda ellerinde kazma ve küreklerle çalışıyor. Peyzaj İşleri Şube Müdürü Havanur Denizcigil,”İş arayan gençler kazma küreği bir gün eline alıp çalıştığında ertesi gün işe gelmiyor. Kadınlar bu işte daha iyiler” dedi.

Samsun’da şehrin her noktasında kadınların alın terini görmenin mümkün olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Peyzaj İşleri Şube Müdürü Havanur Denizcigil, ellerinde kazma ve küreklerle kadınların cadde ve sokaklarda çalıştığını belirtti. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çevre düzenlemeleri ile harabe alanları bile kadınların eliyle estetik güzellikle buluşturduklarını söyleyen Denizcigil, kadınların kentin en görünür yerlerinde karınca gibi çalıştığını ve çoğu erkeğin yapamayıp kaçtığı işte kazma kürek salladığını ifade etti.

Erkek işçilerden kadın işçilerin daha titiz ve dayanıklı olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Peyzaj İşleri Şube Müdürü Havanur Denizcigil, “Kadınlarımızın bir çoğu köyden şehre göç etmiş ailelerden. Köylerde de tarlada çalıştıkları için elleri daha yatkın. Şehirde iş arayan gençlerimiz kazma küreği ellerine alıp burada bir gün çalışıyorlar, ertesi gün ellerimiz şişti deyip daha gelmiyorlar. Bu yüzden biz de kadın işçilerimizi çalıştırıyoruz. Hem işlerinde daha titizler hem de erkeklerden daha dayanıklılar. Kadınlarımıza da gelir kapısı oluyor. Aile bütçelerine katkı saplıyorlar” diye konuştu.

“KÖYDE ÇAPA SALLARDIK BURDA KAZMA KÜREK”

Yaptığı işi severek yaptığını ve zorlanmadığını belirten işçilerden Fatma Kaynar ise, “Burada çalışan arkadaşlarımız vardı. Onların tavsiyesiyle çalışmaya başladım. 9 aydır burada çalışıyorum. “Kazma kürek sallamak zor değil mi, siz nasıl bu işi yapıyorsunuz?” diyenler oluyor bize ama bu iş zor gelmiyor. Zaten kolay iş var mı bu devirde. Köylerde tarlada sürekli çapa sallardık, burada da aynı işi yapıyoruz. Pek fark yok aslında hem bildiğimiz işi yapıyoruz hem evimizin geçimine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

İşsizlikten yakınan gençlere de seslenen Fatma Kaynar, “Herkes işsizlikten yakınıyor ama iş olunca da gelmek istemiyorlar. Masa başında rahat iş olsun istiyorlar. Birçok genç erkek kardeşimiz buraya geldi, bizle beraber bir gün çalıştı ama ertesi gün bir daha gelmek istemediler” dedi.