Şampiyon olmayı hayal ediyor

İzmir’de yapılan Mahalli Kış Kupası’nda, kategorisinde yarışan tek kadın sürücüolan 20 yaşındaki Nil Yemyeşil, gelecekte dünya çapındaki organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etmek istiyor.

İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından İzmir Ülküpark Yarış Pisti’nde düzenlenen organizasyona katılan Nil Yemyeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce başladığı kariyerinde başarılı olmayı hedeflediğini söyledi.

Nil Yemyeşil, otomobil kullanmayı çok sevdiğini belirterek, “Bu sporla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bu süreç, 18 yaşına gelince ehliyet alarak başladı. Sonrasında bu sporla ilgilenebileceğimi düşündüm, ilgimi de fark edince ileri sürüş teknikleri eğitimi aldım. Bu sporla ilgili yoğun bir araştırma yaptım, eğitimi aldıktan sonra beni izleyenler hep destekledi.” dedi.

Bir süre antrenman ve deneme sürüşleri yaptıktan sonra ilk deneyimini Mahalli Yaz Kupası yarışlarında yaşadığını aktaran Nil Yemyeşil, “Orada az da olsa dereceler aldım. İyi bir yere geleceğimi düşünüyorum. Bu Mahalli Kış Kupası yarışları da 5 ayaktan oluşuyor. İlk ayak bugün koşuluyor. Sadece İzmir’de yapılan mahalli yarışlarda, yaklaşık 20 erkek sürücü içinde tek kadın benim.” diye konuştu.

Nil Yemyeşil, trafikte kadın sürücülere karşı bir ön yargı olduğunu belirterek, sporla bu ön yargıyı kırmak istediğini ifade etti.

Gelecekte başarılı bir yarış pilotu olmak istediğini dile getiren Nil Yemyeşil, şunları kaydetti:

“Mahalli Kış Kupası’nın ardından otomobilimi de geliştirerek Türkiye genelinde yapılan yarışlarda yer almayı hedefliyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde Türkiye Pist Şampiyonası’nda yer almak, daha sonra da uluslararası organizasyonlarda ülkemi temsil etmek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum.”

KAYNAK: AA

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