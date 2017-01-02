Saldırının ardından ilk kez görüntülendi

Terör saldırısının gerçekleştiği Reina, Boğaz’dan tekneyle ve havadan böyle görüntülendi.

Gece kulübünün deniz tarafına çevredekiler rahatsız olmasın diye konulan ses perdeleri, bu kez kanlı saldırının izlerini kapatmak için kullanılıyor



Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sırasında birçok kişi, eğlence kulübünün Boğaz’a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuştu.Terör saldırısının gerçekleştiği Reina, Boğaz’dan tekneyle ve havadan böyle görüntülendi.

Ünlü gece kulübünün kara tarafında olduğu gibi deniz tarafında da deniz polisine ait bir tekne bekliyor.

Gece kulübünün deniz tarafına konulan ses perdeleri ise bu kez kanlı saldırının izlerini kapatmak için kullanılıyor.

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