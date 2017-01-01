Saldırıda ilk o hayatını kaybetti, ilk uğurlanan da o oldu

Gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda teröristin ilk kurbanlarından olan Ayhan Arık son yolculuğuna uğurlandı.

Teröristin ilk kurbanlarından Ayhan Arık, son yolculuğuna uğurlanıyor. Reina’daki yılbaşı eğlencesine yabancı uyruklu misafirleri getiren Turizm Şirketi çalışanı, Ayhan Arık kapıda beklerken teröristin ilk kurşunlarına hedef oldu. Başından aldığı kurşunla kapı önünde hayatını kaybeden Arık için Küçükköy Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Arık’ın Türk Bayrağına sarılı tabuta camiye getirildi. İki oğlu babalarının tabutu başında gözyaşı döktü.

POLİS İLE SOHBET EDERLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Ortaköy’deki gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir polisle beraber gece kulübünün önünde kurşunlara hedef olan Ayhan Arık’ın yakını Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, “Ekmeğinin peşindeydi, turistleri kulübe getirmiş, kapıda çıkmalarını bekliyormuş” dedi.

Beşiktaş Ortaköy’de bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısında, kulübün kapısında vurularak hayatını kaybeden Ayhan Arık adlı vatandaşın yakını cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Burada basın mensuplarına konuşan Ayhan Arık’ın yakını Veysel Gündoğdu, “İlk şehit edilen kişi, çocukluk arkadaşımız, akrabamızdı. Ekmeğinin peşindeydi, müşteri getirmişti, turizmciydi kendisi. Kapının önünde çıkmalarını beklerken, ilk şehit edilen polisle sohbet ediyorlar, hemşehri çıkıyorlar tesadüfen. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışır, turist gezdirirdi” dedi.

Kaynak: DHA /İHA

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