Saldırıda canlı bomba şüphesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki bombalı saldırıya ilişkin, “Canlı bomba olduğu değerlendiriliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İki patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın üzerinde Süzer Plaza ile yan yana daha önce Beleştepe denilen yerde. Diğeri ise Maçka Parkı’nda. Maçka Parkı’ndaki canlı bomba olduğu değerlendiriliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, patlama haberinin ardından Ankara’dan İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı VIP Salonu çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Öncelikle milletimize geçmiş olsun. Çok hain ve alçak bir planla gerçekleştirilmiş bir olay. 2 patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın üzerinde Süzer Plaza ile yan yana daha önce Beleştepe denilen yerde. Diğeri ise Maçka Parkı’nda. Maçka Parkı’ndaki canlı bomba olduğu değerlendiriliyor. Bunlar teyide muhtaç bilgiler. Bütün arkadaşlar olayın aydınlanması için çalışmaları sürdürüyorlar. Yaralılar Şişli Etfal başta olmak üzere yakın hastanelere sevk edildi. Bakanlarımızla birlikte önce olay yerine gideceğiz. Milletimizin ve özellikle polis teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Bakan Soylu, şehit konusunda İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü ile görüştükten sonra kamuoyuna açıklama yapacaklarını belirtti.

İstanbul’da şiddetli patlamalar

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