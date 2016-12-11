Saldırı sonrası operasyon başlatıldı: 10 gözaltı

27’si polis 29 kişinin şehit olduğu İstanbul Beşiktaş’taki hain saldırı sonrasında 10 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen terör saldırısı sonrasında 10 kişinin gözaltına alındığını İçişleri bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Bakan Soylu terör eylemiyle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

“Bu iki patlamada milletimize üzülerek ve içimiz yanarak belirtiyoruz ki şu anda Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş 29 şehidimiz var. İkisi sivil, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere toplam 27 polis arkadaşımız. 166 şu ana kadar tespit edilen yaralımız var.

Yaralılarımızın bir kısmı taburcu edildi ve yaralılarımızın 23’ünün 17’si şu anda ameliyatta, 6’sı ise yoğun bakımda. Patlayan aracın tespitinden yola çıkılarak şu anda emniyet güçlerimizle yapılan operasyon çerçevesinde 10 kişi gözaltına alındı.

Gerek olayın gerekse olayın tespiti, nerede ve kimler tarafından planlandığı konusundaki çalışmaları da arkadaşlarımız yürütüyor. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

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