Saldırganla ilgili flaş iddia

Ortaköy’de yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren teröristin Yenikapı’dan feribotla Balıkesir’e oradan da Yunan Adaları’na kaçtığı öne sürüldü. Saldırganın olaydan bir hafta önce Reina’ya gittiği, yarım saat kalıp keşif yaptığı belirlendi.

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece kulübüne, silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişinin canına kıyan 60 kişiyi yaralayan DEAŞ terör örgütü üyesi caniyi yakalamak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kamera kayıtlarını toplayan ve irtibatlı kişilerin peşine düşen polis önemli detaylara ulaştı.

FERİBOTLA KAÇTI

Saldırının ardından defalarca kez taksi değiştirerek son olarak Zeytinburnu’na giden teröristi yakalamak için birçok noktaya operasyonlar düzenleniyor. Teröristin bazı istihbarat örgütlerinin yardımıyla kaçırıldığı değerlendiriliyor. 1 Ocak sabahı terörist önce Yenikapı’ya geldi. Aile görünümlü iki kişiyle birlikte Bandırma Feribotu’na bindi. İndikten sonra Balıkesir’den Yunan Adaları’na kaçırıldı. MİT’te katilin yakalanması için devreye girdi. Reina’ya gelip yarım saat kaldı Kanlı saldırıda teröristin Reina’yı iyi bildiği görülen teröristle ilgili önemli ipuçlarına daha ulaşıldı. 15 Aralık’ta Konya’dan İstanbul’a gelen saldırganın olaydan bir hafta önce Reina’ya giderek keşif yaptığı belirlendi. Terörist burada yarım saat kalarak etrafı izlemiş.

Ölü taklidi yapana bardak fırlattı

Reina’daki terör saldırısından kurtulan vatandaşlar o geceyi anlattı. Teröristin, yerde yatanların üstüne bardak atarak tepki verenleri öldürdüğünü söylediler.

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