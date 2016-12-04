Sakarya’da öğretmenden anlamlı davranış

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyonu çok seven otizmli öğrencisi için okul bahçesine kamyon getirten öğretmen ile öğrencisinin mutlu anlarını gösteren video, sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdür yardımcısı Mehmet Karacan ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri, sürekli derslerde kamyon resmi çizen 16 yaşındaki öğrenci Ömer Faruk Ulucan’ın hayalini gerçekleştirmek için okulun bahçesine kamyon getirdi. Okul bahçesinde kamyonu görünce büyük mutluluk yaşayan otizmli öğrencinin öğretmenine sarılması ve mutluluğunu içeren video sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım rekoru kırdı. Dünya Engelliler Günü’nde paylaşım rekorları kıran videodaki okulun müdür yardımcısı Mehmet Karacan’a tebrikler yağdı.

Kamyon fikrinin ortaya çıkışını anlatan Karacan, “Biz aslında Ömer Faruk için çok küçük bir şey yaptık, bizim koca yürekli güzel insanlarımız bunu çok büyüttüler. Bizim için denize taş atmak kadar basit bir şeydi. Bu Sakarya’da olan şeyler aslında, olağan dışı bir şey değildi aslında. Bugün itibariyle bir telefon aldık, çokta mutlu olduk. Hayırsever bir vatandaşımız sadece engellilere yönelik bir okul yapacağını söyledi. Ömer’in sevincine hepimiz ortak olduk. Çok mutluyum” dedi.

Karacan, “Ömer Faruk’a ben bir kağıtta kamyon resmi çıkardım. Boyasın, eğlensin diye. Resmi görünce çok sevindi. Bende gerçekten bir kamyonla tanıştırsak diye düşündüm. Daha sonra özel eğitim öğretmenlerimize danışarak, karar verdik. Biz sadece kamyonu getirterek Ömer Faruk’u sevindirdik” diye konuştu.

Okul önünden geçen kamyoncuyu durdurarak rica ettiklerini belirten Karacan, “Okul önünden geçen bir kamyonu durdurarak, okul bahçesine getirttiklerini ifade eden Karacan, “Olayın bu noktaya gideceğini bilseydim kamyoncu ağabeyin ismini de alırdım gerçekten. Çünkü onun yaptığı şey bizim yaptığımız şeyden daha büyüktü. Ömer gülsün diye geldi çok da güzel bir şey yaptı” ifadelerini kullandı.

Okulun diğer öğrencileri ise çok sevdikleri Mehmet öğretmenin bu hallerini tüm Türkiye’nin bilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söylediler.

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