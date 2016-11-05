Şairler sırt çantalarını Nilüfer’de açtı

Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali kapsamında düzenlenen “Şairin Sırt Çantasında Ne Var?” başlıklı etkinlikte Türkiye’den ve yurt dışından ünlü şairler sanatseverlerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali geniş katılımlı etkinliklerle devam ediyor. Şiirin sesinin yükseldiği etkinliklerin en kapsamlısı Konak Kültürevi’nde gerçekleşti. ‘Şairin Sırt Çantasında Ne Var?’ başlıklı etkinliğe Türkiye’den ve yurt dışından şiirin önde gelen çok sayıda ismi katıldı.

Moderatörlüğünü, Şiir Festivali Danışma Kurulu üyesi Gonca Özmen’in gerçekleştirdiği etkinlikte değerli şairler Ülkü Tamer, Ahmet Telli, Hüseyin Yurttaş, Tara Skurtu, Birhan Keskin, Zafer Şenocak, küçük İskender, Darija Zilic, Emel İrtem, Hans Thill, Hilmi Haşal, Deniz Durukan ve Ryan Van Winkle yer aldı.

Gecenin açılış konuşmasını, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, aynı zamanda Nilüfer Şiir Festivali direktörü olan Güney Özkılınç yaptı. Dünyanın, umutlu sözcüklerle çoğalan nehirlerin taşıdığı iyilikle, şairlerin vicdanıyla döndüğünü kaydeden Özkılınç, “Bugün yeryüzünden çekilmeye yüz tutmuş irili ufaklı birçok dilde hâlâ şiirler yazılıyorsa, şairler hâlâ yepyeni bir yeryüzünün düşlerini kuruyorlarsa insandan umut kesilmediği içindir. Şiire sanata sahip çıkan tüm dostlara bizleri bu etkinliklerimizde yalnız bırakmadıkları için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen katılan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Nilgün Berk de sanatın her dalına önem verdiklerine vurgu yaptı. Nilüfer Belediyesi’nin kültür-sanatın en büyük destekçisi olduğunu belirten Berk, “Şiirin önde gelen isimlerini halkımızla buluşturarak Nilüfer’de kültür ve sanat anlayışına yeni bir soluk getirdik. Nilüfer Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya, toplumun tüm kesimlerini sanatın her dalıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Şairler Dizeleri Sıraladı

Konuşmaların ardından şairler çantalarındaki şiirleri sanatseverlerle paylaştı. Ülkü Tamer ‘Yazın Bittiği Her Yerde Söylenir’, Ahmet Telli ‘Resim ve Resmi Tarih’, Hüseyin Yurttaş ‘Nilüfer’, Tara Skurtu ‘Beyin’, Birhan Keskin ‘Tüf’, Zafer Şenocak ‘Kıyı Boyu’, Küçük İskender ‘Tedavinin Son Aşaması’, Darija Zilic ‘Yetinmenin Dansı’, Emel İrtem ‘Zehirli Rüya’, Hans Thill ‘Metinlerle Sevişmek’, Hilmi Haşal ‘Ezgi’, Deniz Durukan ‘Hiçbir Yerde’ ve Ryan Van Winkle de ‘Apartman’ adlı şiirlerini okudu.

Katılımcıların şiir dünyasında keyifli bir yolculuk yaptığı etkinliğin sonunda Güney Özkılınç ve Nilgün Berk, şairlere günün anısına plaket ve gül vererek teşekkür etti. Ünlü şairler ardından okurları ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Öğrencilere Şiir Atölyesi

Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali kapsamında Podyumpark’ta kurulan Edebiyat Çarşısı’nda da şiir buluşmaları gerçekleştiriliyor Çarşıdaki söyleşiye Hüseyin Yurttaş, Tara Skurtu, Zafer Şenocak, Darija Zilic, Emel İrtem, Hans Thill, Hilmi Haşal, Deniz Durukan ve Ryan Van Winkle katıldı.

Almanya’dan gelen Hans Thill, ABD’den gelen Tara Skurtu ve Türk şair Deniz Durukan daha sonra TED Koleji öğrencileriyle “Şiirin Sesi Gençlerle, Şiir Neyimiz Olur?” konulu söyleşide bir araya geldi. Şairler öğrencilerle şiir yazımı hakkında sohbet etti. Gençlerin şiir dünyasına bakış açılarının konuşulduğu söyleşide, şairler kitaplarından birer şiir de okudu.

Söyleşinin ardından şair Tara Skurtu, Şiir Atölyesi düzenleyerek gençlere görsel ve düşünsel eğitim verdi.

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